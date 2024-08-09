Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet'in hac şampiyonu oldu! Milyonlarca vatandaş sıra beklerken 15 kez hacca gitmiş /09 Ağustos 2024 12:47

Diyanet'in hac şampiyonu oldu! Milyonlarca vatandaş sıra beklerken 15 kez hacca gitmiş

Milyonlarca vatandaş hacca gitmek için sıra beklerken, Düzce İlahiyat Fakültesi Dekanı İsmail Karagöz hac rekoru kırdı. Karagöz’ün, en az 15 kez hacca gittiği belirlendi. Karagöz'ün, Diyanet'ten emekli olduktan sonra da hac için görevlendirildiği ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevliyken 15 defadan fazla hac ve umreye görevli olarak giden Düzce İlahiyat Fakültesi Dekanı İsmail Karagöz’e, emekli olduktan sonra da 'hac görevi' geldiği öğrenildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; İsmail Karagöz, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ayrıldıktan sonra Düzce İlahiyat Fakültesi’nde dekan oldu. Karagöz’ün, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda müfettişlik, iç denetim, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttüğü kaydedildi.

Diyanet kaynaklarına dayandırılan bilgiye Karagöz, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görevdeyken 15’ten fazla hac ve umre görevine gitti. Karagöz’ün görevi sırasında on binlerce dolar harcırah aldığı bildirildi. Karagöz’ün, emekli olduktan sonra dahi Başkanlığın imkanlarından yararlandığı ve 'Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın onayı' ile emekli olduktan sonra da hacca götürüldüğü belirtildi.

Karagöz hakkında, “Gülen Yapılanması ile iltisak” iddiası bulunan birçok kişiyi referans olarak kurtardığı da öne sürüldü. Ali Erbaş’ın idari soruşturma geçirmesinin Karagöz tarafından engellendiği de iddialar arasında yer aldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Diyanet'in hac şampiyonu oldu! Milyonlarca vatandaş sıra... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:27:36