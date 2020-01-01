Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet'in harcama raporu açıklandı /01 Ocak 2020 20:31

Diyanet'in harcama raporu açıklandı

Bütçesi ile kritik birçok bakanlığı geride bırakarak tartışmalara neden olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 takvimine harcadığı paranın yaklaşık 10 milyon TL olduğu ortaya çıktı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Yılı Bütçe Teklifi’ne göre, 2020 yılı için 11.5 milyar TL, 2021 yılı için 12.3 milyar TL ve 2022 yılı için 13.1 milyar TL ödenek verilmesi öngörüldü. Diyanet, bütçe büyüklüğüne göre yapılan sıralamada, 16 bakanlıktan sekizinin bütçesini geride bıraktı. 

İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, AB Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, bütçe büyüklükleri ile Diyanet’in gerisinde kaldı.

TAKVİME 9 MİLYON TL

Öte yandan Diyanet'in 2020 yılı için bastıracağı takvime ise yaklaşık 10 milyon TL harcadığı ortaya çıktı. Yapılan ihalede takvimlerin basım ve dağıtım masrafı olarak 9 milyon 881 bin 280 TL ödenek ayrıldı.
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