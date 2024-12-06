Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet'in imamı, tepki çeken silahlı şovunu savundu: Teksas'ta gördüm, normal bir şey /06 Aralık 2024 15:42

Diyanet'in imamı, tepki çeken silahlı şovunu savundu: Teksas'ta gördüm, normal bir şey

Trompet çalan Amerikalı bir sokak müzisyenine 'Neyleyim Dünyayı Bana Allah’ım Gerek' kasidesini söyleyerek eşlik ettiği videosuyla sosyal medyada gündem olan Üsküdar Çinili Camii İmam Hatibi Dursun Şahin’in silahlarla verdiği fotoğraf tepki çekmişti. Silahlı pozunu savunan Şahin, “Teksas’ta gördüm. İnsanların evi cephanelik. İnsanlarda keleşler var. Bu çok normal bir şey” dedi.

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Üsküdar Çinili Camii İmam Hatibi Dursun Şahin temmuz ayında Anadolu Ajansı tarafından haber oldu. Haberde Şahin’in, son 6 aydır Maryland Eyaleti'ndeki Amerika Diyanet Merkezi'nde imam olarak görev aldığı, New York'un sembol noktalarında sokak müzisyenlerinin çaldığı enstrümanlara ilahi okuyup eşlik ederek, İslamiyet’e ilgi duyulmasını sağladığı belirtiliyordu.

KISA SÜRE SONRA SİLDİ
Pek çok haberde ismi yer alan, Şahin sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşım yaptı. İki eline silah alan şahin, “I am from Teksas” yazdı. İmam Şahin’in kısa süre sonra ise bu paylaşımı sildiği görüldü. Silinen fotoğrafı Gerçek Gündem yayınladı.

‘BU ÇOK NORMAL’
Haber sitesine daha sonra açıklama yapan Dursun Şahin kendisini şu sözlerle savundu:

“Ben Trabzon-Tonyalıyım. Bizler silahı severiz. Küçüklükten gelen bir şey bu. Millet ev, araba sever… Ben de silah severiz. Silah benim sevdam. Size konuşan bir Diyanet personeli ‘fotoğrafı paylaşan bir Atatürkçü imam olsa başına neler gelirdi?’ diye sormuş. Ben de Atatürkçüyüm. Atatürk aşkı ile doğdum. O aşk ile de öleceğim. Ayrıca ben Teksas’ta gördüm. İnsanların evi cephanelik. İnsanlarda keleşler var. Bu çok normal bir şey. Bu fotoğrafta özenilecek bir durum yok."
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