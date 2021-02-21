Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet'in personel sayısı bir yılda %25'e yakın arttı /21 Şubat 2021 14:41

Diyanet'in personel sayısı bir yılda %25'e yakın arttı

2019’da toplam 104 bin 814 personeli olan Diyanet, 2020’de bu sayıyı, sözleşmeliler hariç, yaklaşık 25 bin kişi arttırarak, 128 bin 469’a yükseltti.

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AKP iktidarının ‘dindar nesil’ projesi kapsamında eğitimden siyasete her türlü politikanın merkezine yerleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı personel sayısı patlama yaptı. Dikkat çekici bu artışa göre; 2019'da toplam 104 bin 814 personeli olan Diyanet, 2020'de bu sayıyı, sözleşmeliler hariç, yaklaşık 25 bin kişi arttırarak, 128 bin 469'a çıkarttı.

Diyanet'in 2021 Performans Raporu'nda yer alan bilgilere göre 2019'da müftülüklerdeki personel sayısı 102 bin 82 kişi iken bu rakam 2020'de yaklaşık 23 bin kişi artarak 125 bin 79'a fırladı. Böylece 2020'de Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve Eğitim Merkezi müdürlükleri ve yurt dışı teşkilatı ile birlikte Diyanet'in toplam personel sayısı 128 bin 469'a ulaşarak rekor kırdı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Diyanet'in merkez teşkilatında çalışan kişi sayısı ise bin 405 olarak açıklandı.

EZİCİ ÇOĞUNLUK ERKEK PERSONELDE

Diyanet'in 128 bin 469 olan personel sayısında erkekler ezici bir çoğunluğa sahip. Buna göre Diyanet'te görevli erkek personel sayısı 104 bin 812 olurken, kadın personel sayısı ise 23 bin 657 oldu.

Diyanet'te ayrıca, 60 yaş üstü çalışan sayısı da açıklandı. Buna göre 60 yaş ve üstü 2 bin 495 kişi bu kurumda görev yapıyor. Erkekler arasında 60 yaş ve üstü olanların sayısı 2 bin 387 olurken, sadece 108 kadın personel bu yaş grubunda yer alıyor.

Diyanet'te görevli 18-23 yaş grubundaki personel sayısı da 3 bin 953 olarak açıklandı. Bu rakam 2019'da 288'di.

2023 İÇİN 14.8 MİLYAR İSTEDİ

Bir çok bakanlığı geride bırakan bütçesi ve bütçesini aşan harcamalarıyla eleştirilerin odağından düşmeyen Diyanet’e 2021'de 13 milyar lira bütçe ayrıldı. 2022 için de kendisine 13.9 milyar lira bütçe öngören Diyanet, 2023 için de 14.8 milyar lira bütçe almayı planladı. Bütçeden en fazla payı ‘din hizmetleri’ alırken,  bunu sırasıyla yaygın din eğitimi, yönetim ve destek hizmetleri, üst yönetim ve mali işler izliyor.
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