Diyanet'in personel sayısı bir yılda %25'e yakın arttı

AKP iktidarının ‘dindar nesil’ projesi kapsamında eğitimden siyasete her türlü politikanın merkezine yerleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı personel sayısı patlama yaptı. Dikkat çekici bu artışa göre; 2019'da toplam 104 bin 814 personeli olan Diyanet, 2020'de bu sayıyı, sözleşmeliler hariç, yaklaşık 25 bin kişi arttırarak, 128 bin 469'a çıkarttı.





Diyanet'in 2021 Performans Raporu'nda yer alan bilgilere göre 2019'da müftülüklerdeki personel sayısı 102 bin 82 kişi iken bu rakam 2020'de yaklaşık 23 bin kişi artarak 125 bin 79'a fırladı. Böylece 2020'de Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve Eğitim Merkezi müdürlükleri ve yurt dışı teşkilatı ile birlikte Diyanet'in toplam personel sayısı 128 bin 469'a ulaşarak rekor kırdı.



