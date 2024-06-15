Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet'in Suudilere ihbarıyla gözaltına alınan Türk vatandaşlarından yardım çağrısı /15 Haziran 2024 23:17

Diyanet'in Suudilere ihbarıyla gözaltına alınan Türk vatandaşlarından yardım çağrısı

Diyanet’in, seyahat vizesi, işçi vizesi ve ticari vizeyle Suudi Arabistan’a giden hacı adayı Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan yönetimine şikayet ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan vatandaşlar, yardım çağrısında bulundu. Gözaltındaki vatandaşlardan biri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Halimizi görüyorsunuz. Bizi çöp gibi aldılar sayın Cumhurbaşkanım" dedi.

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Diyanet’in, seyahat vizesi, işçi vizesi ve ticari vizeyle Suudi Arabistan’a giden hacı adayı Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan yönetimine şikayet ettiği ortaya çıktı. Suudilerin, Diyanet’in şikayet ettiği Türk vatandaşlarını otel otel arayıp bulduğu ve 10 bin riyal (86 bin TL) ceza kestikten sonra sınır dışı ettiği belirtildi.

YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, gözaltında tutulan Türk vatandaşlarının yardım çağrısını paylaştı. "Özel tur firmalarıyla hacca giden kimi vatandaşlar Diyanet’in 'Bunların hac vizesi yok' şeklindeki ihbar ve şikayeti üzerine Suudi Arabistan polisi tarafından otellerinden alınıp sınır dışı edilmek üzere gözaltında tutuluyor" diyen Saymaz, videolu paylaşımına "Aileleri hacılara ulaşamıyor" notunu düştü.

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Saymaz'ın paylaştığı videoda, gözaltında tutulan bir vatandaşın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Halimizi görüyorsunuz. Bizi polisler aldığı gibi getirdi. Bizi çöp gibi aldılar sayın Cumhurbaşkanım. Sizden yardım bekliyoruz" dediği görülüyor.
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