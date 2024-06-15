Diyanet'in Suudilere ihbarıyla gözaltına alınan Türk vatandaşlarından yardım çağrısı

YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDULAR
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, gözaltında tutulan Türk vatandaşlarının yardım çağrısını paylaştı. "Özel tur firmalarıyla hacca giden kimi vatandaşlar Diyanet’in 'Bunların hac vizesi yok' şeklindeki ihbar ve şikayeti üzerine Suudi Arabistan polisi tarafından otellerinden alınıp sınır dışı edilmek üzere gözaltında tutuluyor" diyen Saymaz, videolu paylaşımına "Aileleri hacılara ulaşamıyor" notunu düştü.
ERDOĞAN'A SESLENDİ
Saymaz'ın paylaştığı videoda, gözaltında tutulan bir vatandaşın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Halimizi görüyorsunuz. Bizi polisler aldığı gibi getirdi. Bizi çöp gibi aldılar sayın Cumhurbaşkanım. Sizden yardım bekliyoruz" dediği görülüyor.