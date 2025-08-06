Diyanet'te Ali Erbaş'ın 'kayınço' sırrı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın asıl mesleği ‘ışık operatörü’ olan kayınbiraderini Diyanet İşleri Başkanlığı’nda ‘danışmanlık’ görevine atadığı iddiası gündeme gelirken, CHP Gaziantep milletvekili Hasan Öztürkmen’in TBMM’ye konuya ilişkin verdiği soru önergesine tam 7 ay sonra yanıt geldi ancak Enver Başar’a ilişkin hiçbir bilgi paylaşılmadı.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Öztürkmen’e Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın imzasıyla verilen yanıtta, "Diyanet’teki atamalar Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan hükümler çerçevesinde yapılmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev yapan yöneticilere ilişkin bilgilere, anılan Başkanlığın internet adresinden ulaşılabilmektedir” denildi.





Öztürkmen ise, gelen yanıtın ardından, “'Yanıt' dediğime bakmayın iki paragraflık yazıda Enver Başar’la ilgili sorularımın hiçbirine yanıt verilmedi” dedi.





Öztürkmen, Erbaş’ın kayınbiraderi Enver Başar ile hiçbir bilgini Diyanet’in kaynaklarında yer almadığını işaret etti ve “Görüldüğü üzere Cumhurbaşkanlığı makamı, Ali Erbaş’ın kayınçosuna uygulanan ballı atamayı görmezden gelmektedir. Adeta kayınçoya yapılan ballı kıyağı saklamaktadır. Diyanet İşleri de aylardır sorularımız karşısında sessiz kalmayı seçmektedir" ifadelerini kullandı.





ÖZTÜRKMEN'DEN 4 SORU DAHA

Öztürkmen verdiği yeni 4 soruluk önergede;





“1- Enver Başar'ın mezuniyet durumu ve Diyanet'ten önceki mesleği nedir? Başkanlık Müşavirliği kadrosuna atanan Enver Başar'dan hangi alanlarda istifade edilmiştir?





2- Enver Başar'ın Diyanet'te çalıştığı dönem ikameti hangi ildedir? Başar'ın bu süre içinde İstanbul'da yaşadığı doğru mudur?





3- Enver Başar'ın Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalıştığı dönemde izinli, mazeretli ve raporlu olduğu gün sayısı kaçtır? Görev süresi boyunca izinsiz mesaiye gelmediği gün sayısı kaçtır?





4- Ali Erbaş ile akrabalık bağı olan kaç kişi Diyanet’te çalışmaktadır?”





soruları gündeme getirildi.