Diyanet'te deprem Erbaş'ın adamlarına gece yarısı operasyonu

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda üst düzey yönetim kadrosunda dikkat çeken değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, eski başkan Ali Erbaş döneminden kalan 4 başkan yardımcısı ve 9 genel müdür görevden alındı.Ali Erbaş'ın yerine gelen yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş olmuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar doğrultusunda, Hüseyin Hazırlar, Hafız Osman Şahin, Fatih Mehmet Karaca ve Hatice Boynukalın Şenkardeşler başkan yardımcılığı görevine getirildi. Ayrıca Hüseyin Demirhan, Metin Akbaş, Ensari Yentürk, Hamza Bayram, Nafiz Fethi Yalçınkaya, Sinan Kazancı, Halit Güldemir, Mehmet Arslan ve Ertuğrul Coşkun genel müdür olarak atandı.Görevden almalar, Ali Erbaş’ın yerine İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş’un Diyanet İşleri Başkanı olarak atanmasının ardından, kurumun yönetiminde yapılan en kapsamlı değişikliklerden biri olarak değerlendirildi.