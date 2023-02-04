Diyanet'te dikkat çeken 'seçim ayarlı' yurtdışı görevlendirmesi

Diyanet'te yapılan yurtdışı atamaları dikkat çekti. Başkan Ali Erbaş’a yakınlığıyla bilinen isimlerin de arasında olduğu çok sayıda kişi, çeşitli ülkelere din hizmetleri müşaviri olarak atandı. 10 Ocak’ta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararının, “seçimde iktidarın kaybetmesi durumunda kullanılmak üzere” alındığı iddia edildi.



Yurtdışındaki büyükelçiliklerde din hizmetleri müşavirleri de görev yapıyor. Bu kadroya atama AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla gerçekleştiriliyor. Görevlendirilen personelin söz konusu kararı uygulayarak yurtdışına gitmesi için 2 yıl süresi bulunuyor. İsterse gitmeyebiliyor. Bu kadroların, aynı zamanda olası seçimler ve Diyanet’te yönetim değişiklikleri öncesi “can simidi” olarak kullanıldığı iddia ediliyor.





Son olarak 10 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla çeşitli ülkelere 29 ismin din hizmetleri müşaviri olarak atanması ancak bazı isimlerin halen göreve başlamaması nedeniyle söz konusu iddia yeniden gündeme geldi.





YAKIN EKİBİNDELER

Resmi Gazete’de yayımlanmayan, Cumhuriyet’in ulaştığı kararnameye göre, eski Strateji Geliştirme Başkanı olan Diyanet Başkanlık Müşaviri Mahmut Türk, Taşkent’e; İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Atama 1 Daire Başkanı Ömer Özgül, Bern’e; Türkiye Diyanet Vakfı 2. Başkanı da olan Başkanlık Müşaviri İhsan Açık, Bakü’ye; DİB Başmüfettişi Mehmet Melih Yılmaz, Yeni Pazar’a; Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Yaşar Cuhadar, Addis Ababa’ya; Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Fikret Gül, Hartum’a; Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Kenan Oral, Barselona’ya; Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ahmet Oğuz, Cidde’ye atandı. Listede çeşitli il ve ilçe müftülüklerinde görevli personeller de yer aldı. Özellikle Türk ile Açık’ın, Erbaş ile yakın çalışma içinde olduğu biliniyor.





Söz konusu isimler 10 Ocak’taki karara karşın görevlerine henüz başlamadı. Özellikle Erbaş’a yakın isimlere yönelik atama kararının alınmasının gerekçesi olarak kurum içinde “14 Mayıs’taki seçimlerde olası iktidar değişikliğinin ardından merkezden uzaklaşmak” olduğu iddiası dillendiriliyor. Bu isimlerin, akreditasyon sürecinden sonra Ankara’dan ayrılabileceği kaydediliyor.





Öte yandan, Milano’ya atanan Adnan Bülent Baloğlu, daha önce de iki farklı ülkede din hizmetleri müşavirliği görevi yürüttü. Bu nedenle Baloğlu’nun yeni atama listesinde yer almasının kurumda rahatsızlık yarattığı belirtiliyor.





DİNÇ DE ATANMIŞTI

Benzer bir iddia daha önce Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç için de gündeme geldi. Cumhuriyet’in ulaştığı Erdoğan imzalı 21 Nisan 2021 tarihli karara göre Dinç, Bükreş’e din hizmetleri müşaviri olarak atandı. Kurum içinde atama nedeniyle tebrikleri de kabul eden Dinç, söz konusu göreve hiç başlamadı. Bükreş’e atama kararının çıkma gerekçesi olarak “Eylül 2021’de Erbaş’ın yeniden atanıp atanmayacağının kesin olmaması” gösteriliyor. “Erbaş’ın yeniden atanmasıyla Dinç’in yurtdışı görevine gitmekten vazgeçtiği” kaydediliyor. Dinç daha sonra başkan yardımcılığına getirildi.





Daha önce de Erbaş’a yakınlığıyla bilinen Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Kosova’ya; Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay ise Sofya’ya din hizmetleri müşaviri olarak görevlendirildi. Merkezden uzaklaşmanın bu isimlerle başladığı kaydediliyor.







