Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet'ten bir garip anlaşma: 2 bin liralık iş için 2 milyon liralık ihale /10 Nisan 2025 09:51

Diyanet'ten bir garip anlaşma: 2 bin liralık iş için 2 milyon liralık ihale

Diyanet İşleri Başkanlığı, TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz olan PARDUS işletim sisteminin bakım ve onarımı için 2 milyon 35 bin liralık ihaleye imza attı. Pazarlık usulüyle yapılan ihalede işin maliyeti 2 bin 60 lira olarak belirtildi.

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Ali Erbaş yönetimindeki Diyanet'in bir bilişim firmasıyla yaptığı ihale akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 18 Ekim’de “Pardus İşletim Sistemi bakım ve destek alımı” başlıklı ihaleye çıktı. Pazarlık usulüyle yapılan ihalenin kazanını, tek katılımcı olan Beyaz Bilgisayar Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi oldu. Resmi kaynakta yaklaşık maliyetinin 2 bin 60 lira olduğu belirtilen iş için Beyaz Bilgisayar firması 2 milyon 35 bin lira teklif verdi. Söz konusu ihale 11 Kasım’da imzalanırken sonuç ilanı da 20 Kasım’da yayımlandı. Böylece yaklaşık maliyeti 2 bin 60 lira olduğu belirtilen iş için 2 milyon 35 bin liraya imza atıldı.

‘PARDUS ÜCRETSİZ BİR YAZILIM’
Öte yandan TÜBİTAK bünyesinde kurulan Pardus İşletim Sistemi ücretsiz bir yazılım. Pardus’un kamu kurumlarında yaygınlaşmasının sağlanması için alt projeleri de mevcut. Dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Pardus’un sitesinde şu ifadeler yer alıyor:

“İnternet üzerinden ücretsiz olarak indirilebilmekte ve kurulabilmektedir. Kişisel veya kurumsal kullanımlar için Pardus’un rekabet edebilir ve sürdürülebilir bir işletim sistemi haline getirilmesi için TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) bünyesinde geliştirme ve idame çalışmaları devam ettirilmektedir. Pardus’un, kamu kurum ve kuruluşları ile KOBİ’lerde kolay yaygınlaştırılabilmesi için kurumsal ihtiyaçları karşılayan Açık Kaynak kodlu alt projeleri bulunmaktadır. Lider Ahenk Merkezi Yönetim Sistemi, Engerek Kimlik Yönetim Sistemi, Ahtapot Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi, Etkileşimli Tahta Arayüz Projesi (ETAP) bunların başlıcalarıdır.”

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı olan Miraç Atmiş’in iş yetkinlikleri arasında “Çok Sektörlü ve Çok Lokasyonlu Şirketlerin Bilgi Teknolojilerinin tasarlanması ve işletilmesi” yer alıyor. Atmiş bilgisayar mühendisliği, bilgisayar teknolojileri, bilişim sistemleri gibi alanlarda eğitimi bulunuyor.
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