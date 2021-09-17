Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet'ten Erbaş'ı kızdıracak sözler /17 Eylül 2021 10:47

Diyanet'ten Erbaş'ı kızdıracak sözler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Günaydın" ve "Tünaydın" diyerek selamlaşmayı cahiliye dönemindeki selamlaşması olarak niteledi. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları'ndan çıkan başka bir kitapta ise bu kelimelerin öneminden bahsedildiği ortaya çıktı.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yazdığı "Ramazan Günlükleri" adlı kitabında tepki çeken ifadeler yer aldı. Erbaş, “günaydın” ve “tünaydın” ifadelerini, “Cahiliye dönemi adeti” olarak nitelendirdi.

Erbaş’ın, kamu kaynaklarıyla baskısı yapılan "Ramazan Günlükleri" isimli kitabında, “Cahiliye döneminde birinin evine vardıkları zaman mahremiyete saygı göstermez, ‘Sabahınız hayat olsun’ gibi sözler söylerlerdi. Bizde bazı kimselerin kullandığı, ‘Günaydın, tünaydın’ ifadelerine benzer ifadelerdi bunlar” ifadelerinin yer aldığı görüldü. Erbaş'ın bu yorumu ise tepki çekti.

ERBAŞ'IN OKUMADIĞI SATIRLAR

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları'ndan çıkan, Prof. Dr. İ. Hakkı Ünal'ın kaleme aldığı "40 Hadis 40 Yorum" adlı kitapta selamlaşmaya dair dikkat çeken satırlara yer verildi.

Kitapta selamlaşma ile ilgili, "Yerine göre 'merhaba', 'günaydın', 'hayırlı sabahlar', 'iyi günler', 'hayırlı geceler' gibi selamlama kalıplarının kullanılması ve selam verenin tercih ettiği kalıba göre karşılık veirlmesi iletişimin sağlıklı olması bakımından önemlidir" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, "Peygamberimiz de muhatap üzerine doğurduğu bu olumlu etkiden dolayı selamlaşmayı teşvik etmiş, selamı önce verenin faziletine işaret ederek insanlara karşı güler yüz göstermeyi sadaka olarak değerlendirmiştir" denildi.

İşte kitapta yer alan ilgili o sayfalar:


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