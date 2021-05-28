Diyanet'ten Peker hutbesi: Tefrika ve birlik mesajı verildi

Diyanet’in organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamaları sonrası bu hafta yayınladığı hutbe dikkat çekti.







AKP yönetiminde ve tabanında Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili gerekenin yapılması çağrıları sonrası devreye giren Diyanet, vatan, bayrak, millet kavramlarıyla hazırladığı hutbede, “Unutmayalım ki girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Yedi düvel de üzerimize gelse, vatanımızı bölemeyecek, bayrağımızı indiremeyecek, ezan-ı Muhammedi’yi dindiremeyecektir” ifadelerine yer verdi.





"ZOR GÜNLERDEYİZ ANCAK GELECEK BİZİM!"





“Yüce Allah müminlerin yardımcısıdır” başlıklı hutbede Hendek muhaberesine yer verilerek, bu zor dönemde Peygamberimizin Kisrâ’nın, Kayser’in şehirlerinin fethedileceğini müjdelediğine dikkat çekildi. İslam ile müşerref olan ve devraldığı İslam sancağını bir daha bırakmayan Türk milletinin î’lây-i kelimetullah aşkı, Allah’ın adını yüceltme gayretinin hiç eksik olmadığı belirtilerek, “Bu uğurda yılmadan, yıkılmadan, seferden sefere, zaferden zafere koşan şanlı ecdadımız, Malazgirt Zaferi ile Anadolu’yu bize vatan kılmıştır. İstanbul’u fethederek Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in, şu kutlu müjdesine nail olmuştur: “Konstantiniyye mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır! Ve o asker, ne güzel askerdir!” denildi.





YEDİ DÜVEL ÜZERİMİZE GELSE DE…





Asırlardır Türk milletinin her cephede zaferler kazandığına dikkat çekilen hutbede, şunlar kaydedildi: “Hamd olsun ki, Rabbimizin yardımı daima, hak ve hakikatten ayrılmayan, mazlum ve mağdurların yanında yer alan aziz milletimizle beraber olmuştur” denildi. Milletin arasında artan tefrikaya yer verilen hutbede, “Bugün bize düşen, ecdadımızın aziz hatırasını ve şanlı mirasını gelecek nesillere aktarmaktır. Din ü devlet, mülk ü millet yolunda var gücümüzle gayret göstermektir. Birlik ve beraberliğimizden asla ödün vermemektir. Unutmayalım ki girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Yedi düvel de üzerimize gelse, vatanımızı bölemeyecek, bayrağımızı indiremeyecek, ezan-ı Muhammedi’yi dindiremeyecektir.”



