Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet'ten rekor harcama /18 Aralık 2019 20:32

Diyanet'ten rekor harcama

Diyanet, merkezi yönetimden yapılan dev bütçe aktarımlarıyla sık sık gündemde. Kurum aynı zamanda kendisine bağlı yapıların da yıllar içinde artan gelirleriyle Türkiye’de ekonomik gücü tartışılan bir yapı haline geldi.

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Yüksek oranda mali kaynak aktarılan kurumun harcamaları ise rekor kırdı. Diyanet’in yıl başından bu yana 11 ayda yaptığı harcama 9.6 milyar liraya ulaştı. Diyanet bu harcama rakamıyla altı bakanlık ile birçok başkanlık ve müdürlüğü geride bırakmasıyla dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığı bu sürede 3.9 milyar lira, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2.3 milyar lira, Kültür ve Turizm Bakanlığı 5.2 milyar lira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 6.4 milyar lira, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 6.5 milyar lira, Ticaret Bakanlığı ise 4.1 milyar lira harcadı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kasım ile ocak-kasım dönemi bütçe gerçekleşme sonuçlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı sadece kasım ayında 880 milyon lira harcama yaptı. 

Diyanet 11 ayda yaptığı 9.6 milyar liralık harcama ile kendisine ayrılan ödenek toplamını ise aştı. Diyanet’in bütçe başlangıç ödeneği 10.4 milyar liraydı. Ancak daha sonra bu ödenek toplamı 7.4 milyar liraya indirilmişti. Diyanet için gelecek yıl ayrılan bütçe ise 11.5 milyar lira.
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