Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet'ten sigara açıklaması: Haram /28 Aralık 2019 16:39

Diyanet'ten sigara açıklaması: Haram

Habertürk TV’de katıldığı yayında bazı açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Uyuşturucuya götüren yol sigarayla başlar. Kesinlikle sigarada uyuşturucu özelliği var” ifadelerini kullandı.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sigaranın kesin ve kati olarak haram olduğunu ve sarhoş edici maddeler arasında sayıldığını belirtti.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sigaranın kesin ve kati olarak haram olduğunu ve sarhoş edici maddeler arasında sayıldığını belirterek, “Uyuşturucuya götüren yol sigarayla başlar. Kesinlikle sigarada uyuşturucu özelliği var” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Habertürk TV’de katıldığı yayında Veyis Ateş’in sorularını yanıtladı.

Ateş’in, “Sigara içmek haram mı?” sorusunu yanıtlayan Erbaş, sigaranın kesin ve kati olarak haram olduğunu söyledi.

Birçok alimin sigaranın haram olduğunu söylediğini aktaran Erbaş, “İnsanın bedeni mukaddestir. Bedeni beş açıdan korumak gerekiyor. Dinini korumak, aklını korumak, malını korumak, nefsini korumak, yani canı korumak, bir de nesli korumak. Sigaranın sadece birini bile korumaya engel olsa, bu bile haram olması için yeterli. Kaldı ki beşine de zararı var. Dine zararı var, akla zararı var, mala zararı var, cana zararı var, nesle zararı var. Dine zararı, sigara sarhoş edici maddeler arasında sayılıyor. Sigara uyuşturucu vazifesi yapıyor. Uyuşturucuya götüren yol sigarayla başlar. Kesinlikle sigarada uyuşturucu özelliği var.” şeklinde konuştu. 
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