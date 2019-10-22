Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı tutuklandı /22 Ekim 2019 16:58

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı tutuklandı

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı hakkında tutuklama kararı verildi.

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Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz ve Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer dün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan Mızraklı, Yılmaz, Ayaz ve Nazlıer bugün adliyeye sevk edildi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında jandarma tarafından adliyeye getirilen Mızraklı, savcılık ifadesi ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mızraklı için tutuklama kararı verildi.
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