Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır’da Corona virüsü şüphesi /03 Şubat 2020 20:44

Diyarbakır’da Corona virüsü şüphesi

Diyarbakır’da Çin’den gelen bir kişi, Corona virüsü taşıdığı şüphesiyle hastaneye başvurdu. Hastanın bulunduğu kat önlem amacıyla giriş çıkışlara kapatıldı.

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Seyahat için Çin'e giden M.B. (32) isimli vatandaş, 12 gün önce Türkiye'ye döndü.Daha sonra Diyarbakır'a gelen M.B., yüksek ateş ve solunum yetmezliği nedeniyle Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Corona virüsü taşıdığını düşünen hasta hemen tedavi altına alındı.M.B. tetkiklerinin yapılması için hastanede bekletilirken, bulunduğu kat tedbir amacıyla giriş çıkışlara kapatıldı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, yaptığı açıklamada, M.B.'nin Çin'den geldiğini söyledi.Hastanın Çin'den gelmesi sebebi ile panikle hastaneye başvurduğunu kaydeden Tekin, şunları söyledi:

* Hastada herhangi bir belirti yok.

* Panik halinde Çin'den de geldiği için hastaneye başvurmuş acaba bende de var mı diye.

* Şu an için tetkikleri yapılıyor, aktif bir bulgu yok.

* Bizim düşüncemiz negatif yönde.

* Tetkiklerin ardından vatandaşı evine göndereceğiz ve kuluçka dönemi olan 14 günlük süreyle takibe alacağız.
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