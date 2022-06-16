Diyarbakır’da gözaltına alınan 16 gazeteci tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK yapılanmalarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 8 Haziran’da gözaltına alınan 20’si gazeteci, 2’si büro çalışanı, 22 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye çıkarıldı.



Emniyette susma haklarını kullanan şüpheliler, önce savcıya ifade verdi.



Dün sabah saatlerinde başlayan ifade alma işlemi yaklaşık 16 saat sürdü.



Haklarındaki iddiaları kabul etmeyen şüphelilerden biri savcılıkta serbest bırakılırken, 21 kişi tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Mahkemesi’ne sevk edildi.



Mahkeme şüphelilerden 16’sını “örgüt üyesi” olması iddiasıyla tutukladı.



Tutuklananların isimleri şöyle: JİNNEWS Müdürü Safiye Alagaş, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eşbaşkanı Serdar Altan, Mezopotamya Ajansı Editörü Aziz Oruç, Xwebûn Yazıişleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş, Zeynel Abidin Bulut, Ömer Çelik, Mazlum Doğan Güler, İbrahim Koyuncu, Neşe Toprak, Elif Üngür, Abdurrahman Öncü, Suat Doğuhan, Remziye Temel, Ramazan Geciken, Lezgin Akdeniz ve Mehmet Şahin.



Gazeteci Esmer Tunç, Mehmet Yalçın, Kadir Bayram, Feynaz Koçuk ve İhsan Ergülen ise adli kontrolle serbest bırakıldı.



Gazetecilerden tepki



Adliye önünde kararı bekleyen gazeteciler meslektaşlarının tutuklanmasına tepki gösterdi.



Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eşbaşkanı Dicle Müftüoğlu, tutuklamaların hukuksuz olduğunu savundu.



Meslektaşlarının sadece gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklandığını belirten Müftüoğlu, "90'lı yıllardan bu yana denediğiniz tüm yöntemlerle başaramadınız. Bu operasyonlarla da başaramayacaksınız. Kopyala-yapıştır kararlarla meslektaşlarımızı özgürlüklerinden alıkoymayı başaramayacaksınız. Bu kararı kabul etmiyoruz" dedi.