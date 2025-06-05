Diyarbakır’da korkunç yangın! 13 katlı apartmanda 3 can kaybı

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin kısa sürede olay yerine ulaşmasıyla tahliye çalışmaları başlatıldı. Binada mahsur kalan vatandaşlar yoğun uğraşlar sonucu tahliye edildi.









SÖNDÜRÜLDÜ

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Rojava Sitesi'ndeki 13 katlı bir apartmanda çıkan yangın faciaya yol açtı.Çatı katında çıkan yangın sırasında merdiven boşluklarını hızla kaplayan yoğun duman, bina sakinlerinin kendi imkanlarıyla tahliyesini imkansız hale getirdi. İçeride mahsur kalan vatandaşlar için zamanla yarış başladı.Yangında 3'ü ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı. Vali Murat Zorluoğlu, yangında 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiğini söyledi.3 kişinin hayatını kaybettiği yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.