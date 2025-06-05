Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır’da korkunç yangın! 13 katlı apartmanda 3 can kaybı /05 Haziran 2025 21:51

Diyarbakır’da korkunç yangın! 13 katlı apartmanda 3 can kaybı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Bina sakinleri alevlerin arasında mahsur kaldı. Diyarbakır Valisi, 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yangında 3'ü ağır 17 kişi ise yaralandı.

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Rojava Sitesi'ndeki 13 katlı bir apartmanda çıkan yangın faciaya yol açtı.

Çatı katında çıkan yangın sırasında merdiven boşluklarını hızla kaplayan yoğun duman, bina sakinlerinin kendi imkanlarıyla tahliyesini imkansız hale getirdi. İçeride mahsur kalan vatandaşlar için zamanla yarış başladı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin kısa sürede olay yerine ulaşmasıyla tahliye çalışmaları başlatıldı. Binada mahsur kalan vatandaşlar yoğun uğraşlar sonucu tahliye edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Yangında 3'ü ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı. Vali Murat Zorluoğlu, yangında 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiğini söyledi.

SÖNDÜRÜLDÜ

3 kişinin hayatını kaybettiği yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
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