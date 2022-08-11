Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır’daki 16 gazetecinin tutukluluğuna devam kararı /11 Ağustos 2022 00:30

Diyarbakır’daki 16 gazetecinin tutukluluğuna devam kararı

Diyarbakır’da mahkeme 16 Haziran’da tutuklanan 16 gazeteci hakkında tutukluluğa devam kararı verdi.

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Diyarbakır savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan gazetecilere Diyarbakır 5’inci Sulh Ceza Hâkimliği ikinci kez tutukluluğun devamına karar verildi.

Müvekkillerinin tutuksuz yargılanmasını isteyen gazetecilerin avukatı Resul Temur, gözaltı sırasında dosyada kısıtlılık kararının bulunmadığı halde dosyaya erişimlerinin kısıtlandığını, itirazlardan sonuç alamadıklarını belirterek, hiçbir delilin savunmanın denetimine açılmamasının ‘silahların eşitliği ilkesine’ aykırı olduğunu ifade etti.

Kısıtlamayla birlikte dosyadaki deliller ve bu delillerin hukuka uygunluğunu inceleme imkânlarının olmadığını, bunun da suçlamaya karşı delil sunma, lehte delil toplanması talep hakkını ortadan kaldırdığını dile getiren Temur, bunun Anayasanın 36’ncı maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) 6’ncı maddesinde düzenlenen adil yargılama hakkına aykırı olduğunu aktardı.

Tutukluluğunun devamına karar verilen gazeteciler, Jinnews Müdürü Safiye Alagaş, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eşbaşkanı Serdar Altan, Mezopotamya Ajansı editörleri Aziz Oruç ve Ömer Çelik, Xwebun Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş, Zeynel Abidin Bulut, Mazlum Doğan Güler, İbrahim Koyuncu, Neşe Toprak, Elif Üngür, Abdurrahman Öncü, Suat Doğuhan, Remziye Temel, Ramazan Geciken, Lezgin Akdeniz ve Mehmet Şahin sekiz gün gözaltında tutulduktan sonra 16 Haziran’da tutuklanmıştı. Gazetecilere ‘örgüt üyeliği’ suçlaması yöneltiliyor.
 


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