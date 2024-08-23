Diyarbakır-Mersin hattında gizli tutulan operasyon: Polisten polise uyuşturucu sevkiyatı!

Ardından Mersin Emniyeti’nde görev yapan polis memuru U.A., hakkındaki iddia nedeniyle gözaltına alındı. Polis memuru U.A.'nın evinde yapılan aramada ise 20 grama yakın skunk bulundu.





Mersin Emniyeti, Mayıs 2022’de yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 5.8 kilogram skunk’un piyasa değerini 750 bin lira olarak duyurdu. Tutuklanan polis memurlarının eser miktardaki uyuşturucuyu neden üzerinde ve evlerinde bulundurdukları yönünde ise henüz kesin bir bilgi yok.





T24 yazarı Tolga Şardan skandallarla dolu bir uyuşturucu operasyonunu anlattı. Şardan, şüphelileri nedeniyle operasyonun gizli tutulduğunu ve kamuoyuna açıklanmadığını ifade etti. Şardan'ın aktardığına göre; orta kıdemli iki polis memuru uyuşturucu operasyonu sonucunda tutuklandı. İki polis memurunun da üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 20 gram skunk ele geçirildi.Şardan'ın aktardığına göre; geçen hafta sonu Gaziantep’te bir araçta yapılan aramada Gaziantep Emniyeti’ne bağlı narkotik polisleri, bagajda 5 kilogramlık skunk adı verilen uyuşturucu buldu. Aracı kullanan şüphelinin Mersin Emniyeti’nde görev yapan S.N. adlı bir polis memuru olduğu ortaya çıktı. Ayrıca üst araması sırasında da 20 gram skunk bulundu. Uyuşturucuya el konulurken, şüpheli polis memuru sorguya alındı.Sorguda uyuşturucuyu Diyarbakır’dan alıp Mersin’e götürdüğünü belirten polis memuru S.N., uyuşturucunun kendisine ait olmadığını; Mersin Emniyeti’nde görev yapan bir meslektaşına ait olduğunu anlattı.Kurye olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan polis memuru S.N.’nin yakın zamana kadar Mersin Emniyeti Asayiş Şubesi’nde görev yaptığı ve geçen nisanda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne (KOM) tayin edildiği ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu’nda görevlendirildiği anlaşıldı.Uyuşturucunun sahibi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru U.E. ise, Çevik Kuvvet Şubesi’nde görevliyken geçen nisanda KOM Şubesi’ne atandı. Üstelik U.E.'nin Narkotik Suçlarla Mücadele Bürosu’nda göreve başladığı öğrenildi.Haklarında yapılan adli işlem sonrasında iki polis memuru tutuklandı.Bir operasyona daha değinen Şardan, Diyarbakır’dan çıkan ve ülkeye yayılan skunk pazarı çerçevesinde son iki ayda bir bekçi, bir astsubay ve iki polisin daha Gaziantep’te yakalanarak gözaltına alındığını ifade etti.Bekçinin Kilis’e, astsubayın yabancı uyruklu öğrencilerin yoğun yaşadığı Karabük’e ve iki polisin de İstanbul’a götürmek amacıyla Diyarbakır’dan skunk aldıkları anlaşıldı.