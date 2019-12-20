Diyarbakır Sur ilçesi eş belediye başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır'ın merkez Sur Belediyesi Eş Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile Belediye Meclisi Üyesi Yılmaz Eken, haklarındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.





Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında polis, Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile meclis üyesi Eken'in evinde sabah saatlerinde arama yaptı.





Yapılan aramanın ardından Buluttekin ile meclis üyesi Eken gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.





Polisin, Sur Belediyesi'nde başlattığı aramaların devam ettiği bildiriliyor.





Buluttekin'in yerine kayyum atanması bekleniyor.





31 Mart yerel seçimlerinden sonra üçü büyükşehir olmak üzere, 59 belediye başkanlığını kazanmıştı. Bu belediyelerin 31'ine kayyum atandı. 23 belediye eş başkanı ise tutuklu.