Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır Valisi'nden flaş 'Narin Güran' açıklaması: Dikkat çeken 'çuval' ayrıntısı /08 Eylül 2024 13:21

Diyarbakır Valisi'nden flaş 'Narin Güran' açıklaması: Dikkat çeken 'çuval' ayrıntısı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, küçük Narin’in ölümüne dair flaş bir son dakika açıklaması yaptı. Zorluoğlu, Narin'in dere kenarında çuval içerisinde bulunduğunu ve ilk bulgulara gör, çuvalin üzerinin şüphe uyandırmaması için taşlarla ve dallarla doğal bir görüntü verildiğini açıkladı.

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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'den acı haber geldi. 21 Ağustos'tan bu yana aranan Narin Güran'ın cansız bedeni köye 1,5 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu.

Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken Narin’in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu’ndan Narin’in bulunmasına dair flaş bir açıklama geldi.

Narin'in cansız bedeninin çuval içerisinde bulunduğunu dile getiren Zorluoğlu, cesedin taşla gizlendiğini açıkladı.

Zorluoğlu, “İhbar üzerine cansız bedene dere yatağında ulaşıldı” dedi.

Zorluoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"8 Eylül 2024 Pazar günü, mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi'nde yapılan aramada kayıp çocuk Narin Güran kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette 08.45 sıralarında ölü bulunmuştur. İlk bulgulara göre Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içine konup dere kenarına getirildiği, burada derenin kenarında suyun içine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla doğal görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Yeniden arama çalışması kapsamında bu bölge yeniden aranmış ve ekiplerce kayıp kızımızın cenazesine ulaşılmıştır."
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