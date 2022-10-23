Şu anda Edirne'de tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerine sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Erdoğan'ın "Şu anda Edirne Cezaevi’nde olan zatın Kürtlükle alakası var mı, yok, bu adam Kürt değil. Ama Kürt kardeşlerimi sömürüyor." ifadelerine cevap veren Demirtaş, "Diyarbakır'a bir daha gidersen "Kim hırsız" diye bir sor." cümlesini kullandı.

Erdoğan'ın "Şu anda Edirne Cezaevi’nde olan zatın Kürtlükle alakası var mı, yok, bu adam Kürt değil. Ama Kürt kardeşlerimi sömürüyor." ifadelerine cevap veren Demirtaş, "Diyarbakır'a bir daha gidersen "Kim hırsız" diye bir sor." cümlesini kullandı.





Demirtaş, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamda şu ifadeleri kullandı:





Tek adamlığa kendisini öyle kaptırmış ki, benim ne olduğuma da kendisi karar veriyor!



Sen onu bunu boş ver de Diyarbakır'a bir daha gidersen "Kim hırsız" diye bir sor.



Yalnız, mitinge gidecek kardeşlerim yanlarına kıymetli eşya almasınlar. Ne olur ne olmaz.



