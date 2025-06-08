Diyarbakır'da 4 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili yeni gelişme

Diyarbakır'da, 13 katlı apartmanda çıkan ve aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda 5 Haziran'da çıkan, anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.



Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde bulunan 13 katlı Rojava sitesinde, 5 Haziran’da çıkan yangına Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan adli soruşturma sürüyor.



Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve Elif Çavdar'ın (4) hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma kapsamında, binanın müteahhidi M.A.Ç., yapı denetim sorumlusu B.C., şantiye şefi ve bina yöneticisi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından 5 şüpheli öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan binanın müteahhidi M.A.Ç. ve yapı denetim sorumlusu B.C. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.