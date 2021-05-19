Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı /19 Mayıs 2021 08:32

Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı

Dün gece Diyarbakır'daki askeri üstte peş peşe yaşanan patlamalar büyük korkuya sebep oldu. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, askeri üsse maket uçakla saldırı yapıldığını açıkladı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.

SHABER3.COM

Dün gece saat  00:30 civarında Diyarbakır'da peş peşe patlama sesleri duyuldu. Şiddetli patlama kentin birçok noktasından da duyuldu. Patlamanın ardından kentte siren sesleri duyulurken bölgedeki kaynaklar, patlamanın 8. Ana Jet Üssü civarında olduğunu söyledi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada patlamanın, Diyarbakır’da bir askeri tesiste  gerçekleştiğini belirtti. Olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı. Patlamanın çok sayıda insan tarafından hissedildiği ve evlerin sallandığı söylendi. Patlama, kentte büyük korkuya sebep oldu. 

MSB: ÜSSÜMÜZDE GEREKLİ FİZİKİ TEDBİRLER ALINMIŞTIR

Diyarbakır'da askeri üsse yapılan saldırı girişimiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada ise "Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır" denildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00.30 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üssümüzde herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmemiştir. Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır" ifadeleri kaydedildi. 



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı Sonraki Haber >>

Dev gökdelen bir anda sallanmaya başladı, panik anları kameraya yansıdı!

Dev gökdelen bir anda sallanmaya başladı, panik anları kameraya yansıdı!

Ben nargile içmem iftira atma

Ben nargile içmem iftira atma

Pakistan'da kum fırtınası

Pakistan'da kum fırtınası

Otoyolda araba nasıl yakalandı

Otoyolda araba nasıl yakalandı

Peker kendisini yalanlayanlara gözdağı mesajı verdi

Peker kendisini yalanlayanlara gözdağı mesajı verdi

Özışık kardeşlerin foyası meydana çıktı

Özışık kardeşlerin foyası meydana çıktı

Davutoğlu'ndan Soylu'ya videolu cevap

Davutoğlu'ndan Soylu'ya videolu cevap

"Belalarını buluyorlar, bütün pislikleri ortalığa saçıldı"

Ulusalcı isim: İki Bakan, bir Başkan Erdoğan'ı indirecekler... Uyarıyorum!

Ulusalcı isim: İki Bakan, bir Başkan Erdoğan'ı indirecekler... Uyarıyorum!

"Yalancı A Haber, doğru haber yap"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:35:04