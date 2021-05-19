Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı

Dün gece saat 00:30 civarında Diyarbakır'da peş peşe patlama sesleri duyuldu. Şiddetli patlama kentin birçok noktasından da duyuldu. Patlamanın ardından kentte siren sesleri duyulurken bölgedeki kaynaklar, patlamanın 8. Ana Jet Üssü civarında olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada patlamanın, Diyarbakır’da bir askeri tesiste gerçekleştiğini belirtti. Olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı. Patlamanın çok sayıda insan tarafından hissedildiği ve evlerin sallandığı söylendi. Patlama, kentte büyük korkuya sebep oldu.





MSB: ÜSSÜMÜZDE GEREKLİ FİZİKİ TEDBİRLER ALINMIŞTIR







Diyarbakır'da askeri üsse yapılan saldırı girişimiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada ise "Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır" denildi.





MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00.30 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üssümüzde herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmemiştir. Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır" ifadeleri kaydedildi.











