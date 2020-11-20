Diyarbakır'da Avukat ve Doktorlara operasyon

Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda bu sabah en az 15 meslektaşının gözaltına alındığını duyurdu. Aydın, şunları söyledi:

“Bu sabah saat 5 sıralarında en az 15 meslektaşımız evleri aranarak gözaltına alındı. Meslektaşlarımız DTK’daki bazı belgelerde ismi geçtiği iddiasıyla gözaltına alınmıştır. Detaylı açıklama daha sonra yapılacaktır.”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ise meslektaşı Dr. Şeyhmus Gökalp’in de gözaltına alındığını belirtti.



SORUŞTURMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde gözaltılar yaşandı.





Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, soruşturma kapsamında çoğu avukat toplam 101 isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu kararla birlikte de Diyarbakır, Şırnak, Adıyaman ve İzmir gibi birçok kentte operasyonlar düzenlendi.





Yapılan ev baskınlarında şu ana kadar 19’u avukat olmak üzere onlarca kişi gözaltına alındı.





Gözaltına alınan isimler:





Gözaltına alınanlardan isimlerine ulaşılanlar şöyle: “Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Eş Genel Başkanı Av. Bünyamin Şeker, Abdulkadir Güleç, Eshat Aktaç, Serdar Talay, İmran Gökdere, Diyar Çetedir, Serdar Özer, Feride Laçin, Gevriye Atlı, Resul Tamur, Cemile Turhallı Balsak, Ahmet Kalpak, Devrim Barış Baran, Neşet Girasun, Sedat Aydın, Şivan Cemil Özen, İHD Adıyaman Şube Başkanı Av. Bülent Temel, Mahsum Batı ile MED Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED) yöneticisi Diyar Dilek Özer ve federasyon üyesi Leyla Ayaz, TTB eski Merkez Konseyi Üyesi Şehmus Gökalp, DİVES üyesi Süleyman Okur, Bağlar Belediyesi Meclis üyesi Panayır Çelik, KHK ile kapatılan GÖÇ-DER Diyarbakır Şubesi eski eşbaşkanı Yılmaz Kan, HDP Diyarbakır il eski yöneticisi İlhami Yürek, ihraç edilen SES üyesi Ümit Çetiner, HABER-SEN üyesi Mehmet Kaçar, Şehir Plancısı Haknaz Sadak, Jinnews editörü Roza Metina, HDP Parti Meclisi (PM) üyesi Berna Çelik."