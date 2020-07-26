Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır'da aynı mahalleden 10 kişi koronadan öldü /26 Temmuz 2020 18:07

Diyarbakır'da aynı mahalleden 10 kişi koronadan öldü

Türkiye'de en fazla koronavirüs vakaları, doğu ve Karadeniz illerinde görülüyor. Bölgede Diyarbakır, en fazla vaka görülen illerin başında geliyor.

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Silvan'ın Bayrambaşı Mahalle Muhtarı Eşref Azarkan, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi. Mahallede, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10’a yükseldi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Bayrambaşı (Sideqnî) Mahalle Muhtarı Eşref Azarkan (50) koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklı yaşamını yitirdi.

Büyükşehir yasası öncesi belde olan mahallende Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) Belde Başkanı olan Azarkan, koronavirüs şüphesiyle Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kronik karaciğer yetmezliği çeken Azarkan'ın korona testi pozitif çıktı. Burada bir süre tedavi gören Azarkan, bu sabah yaşamını yitirdi. Azarkan'ın cenazesi mahallede defnedildi.

Azarkan ile birlikte aynı mahallede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10’a yükseldi.

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