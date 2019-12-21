Diyarbakır'da demokrasi mitingi düzenleniyor

Amed Emek ve Demokrasi Platformu tarafından 22 Aralık günü İstasyon Meydanı’nda saat 12.00’de “Toplumsal barış ve insanca yaşam için demokrasiyi inşa edelim” mitingi düzenlenecek.







Mitinge öncesi açıklamada bulunan KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, emeğiyle geçinen geniş halk kesimleri için hayatın her geçen gün daha çok zorlaştığını söyledi.





Aysun, insanların geçim zorluğu nedeniyle evine ekmek götüremediğini ve çaresizlikten intihar ettiğini belirtti. Sokağın gündeminin art arda gelen zamlar, büyüyen vergiler, küçülen maaşlar, işsizlik, yoksulluk, enflasyon, hayat pahalılığı olduğunu söyleyen Gezen, “İşsizlik yok diyorlar, ekonomi iyi gidiyor, tıkırında diyorlar, maden ekonomi iyi, madem işsizlik yok, peki o zaman son 15 yıl dahil olmak üzere bu ülke tarihinde işsizlik rekorları nasıl bu dönemde kırılabiliyor. İnsanlar, işsizlik, yoksulluk ve borçlardan dolayı neden peş peşe intihar ediyorlar” diye sordu.





Saat 17:00’ye kadar devam edecek mitingde emek örgütü temsilcilerinin yanı sıra milletvekillerinin de katılması bekleniyor. Miting, Azad Berdan’ın konseriyle sona erecek.