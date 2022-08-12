Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren 2 kardeş boğuldu

Artan hava sıcaklığından dolayı serinlemek için suya giren Diyarbakırlı çocuklar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Yüzme bilmeyen gençlerden birçoğu her yıl yaz aylarında hayatını kaybediyor. Bunun en son örneği Diyarbakır'ın Ulutürk Mahallesi'nde yaşamdı. Serinlemek amacıyla Dicle Nehri'ne giren iki kardeş akıntıya kapılarak kayboldu.





İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arama çalışması sonucu çocukların cansız bedenine ulaşan ekipler 2 kardeşin cesedini sudan çıkardı. Çocukların ailesi ve yakınları yasa boğuldu.