Diyarbakır'da görevden alınan belediye başkanlarına operasyon

Diyarbakır'da görevden alınan Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı ile Kayapınar ve Bismil belediye eş başkanları gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada “terör örgütü üyeliği” ve “terör örgütü propagandası” iddialarıyla Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) üç belediye eş başkanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ev baskınlarında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediye Eş Başkanı Kezban Yılmaz ve Bismil Belediye Eş Başkanı Orhan Ayaz gözaltına alındı.
Mızraklı'nın jandarmada, Yılmaz ve Ayaz'ın Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
Kayapınar ve Bismil belediye binalarının da polis ablukasına alındığı belirtildi.