Samanyolu Haber /Medya / Diyarbakır'da gözaltına gazeteciler için kampanya başlatıldı /09 Haziran 2022 21:55

Diyarbakır'da gözaltına gazeteciler için kampanya başlatıldı

Diyarbakır'da dün gözaltına alınan 20 gazeteci için sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir kampanya başlatıldığı belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Twitter'da Diyarbakır'da dün gözaltına alınan 20 gazeteci için Dicle Fırat Gazeteciler Derneği öncülüğünde #GazetecileriSerbestBırakın etiketiyle sosyal medyada kampanyası başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında, dün sabahın erken saatlerinde polislerce yapıları yapıldı. Yapılan ev basınlarında aralarında Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı Serdar Altan’ında bulunduğu 20’si gazeteci olmak üzere 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltında olan gazeteciler şöyle: “Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı Serdar Altan, JINNEWS Müdürü Safiye Alagaş, Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Aziz Oruç, Xwebûn Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş,ve gazeteciler Ömer Çelik, Suat Doğuhan, Ramazan Geciken, Esmer Tunç, Neşe Toprak, Zeynel Abidin Bulut, Mazlum Doğan Güler, Mehmet Şahin, Elif Üngür, İbrahim Koyuncu, Remziye Temel, Mehmet Yalçın, Abdurrahman Öncü, Lezgin Akdeniz ve Kadir Bayram. Ayrıca aynı dosya kapsamında Feynaz Koçuk da Gebze'de gözaltına alındı.

Tek kişilik hücrelerde tutulan gazetecilerin gözaltına alınmasına tepkiler sürerken, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği öncülüğünde #GazetecileriSerbestBırakın hashtagıyla sanal medyada kampanya başlatıldı.
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