Diyarbakır'da HDP operasyonu: Eski belediye başkanları dahil 42 gözaltı

Diyarbakır'da PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında aralarında görevden alınan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) belediye başkanlarının da bulunduğu 64 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.







Habere göre, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) binasındaki aramada bulunan fiziki ve dijital dokümanlarda inceleme yapıldı.





GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER ARASINDA ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI DA VAR





Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında dokümanlarda adı geçen ve DTK'da eylem ve faaliyetlerde bulundukları belirlenen, aralarında İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, HDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.





Soruşturma kapsamında Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Batman, Adana ve Şanlıurfa'da belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.