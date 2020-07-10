Diyarbakır'da kaygılar giderek artıyor

TTB Kovid-19 İzleme Kurulu ise salgının bölge illerindeki yayılma hızının batı bölgelerine göre 12 kat fazla olduğunu açıkladı. Diyarbakır Sağlık Platformu, kentte Kovid-19 tanısı konan sağlık çalışanlarına ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, 10 Temmuz itibariyle kentte 218 sağlık çalışanına Kovid-19 tanısı konuldu.





Tanı konan sağlık çalışanlarının alanlarına ilişkin ise şu bilgiler paylaşıldı:





"49 Hekim, 92 Hemşire/Ebe, 3 Paramedik, 1 Acil Tıp Teknisyeni, 33 Personel, 1 Çevre Sağlık Teknikeri, 5 Otomasyon Görevlisi, 2 Güvenlik Görevlisi, 6 Sekreter, 10 Anestezi Teknikeri, 5 Radyoloji Teknikeri, 5 Labaratuvar Teknikeri, 1 Ameliyat Teknikeri, 2 Sosyal Hizmet Uzmanı, 1 Memur ve 1 Sağlık Bakım Hizmetleri Memuru enfekte oldu."





Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kovid-19 İzleme Kurulu, hazırladığı Kovid-19 Pandemisi 4. Ay Değerlendirme Raporu’nu düzenledikleri online basın toplantısıyla açıkladı. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Kovid-19 İzleme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Kayıhan Pala ve Prof. Dr. Özlem Azap katıldı.





Toplantıda ilk sözü alan TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, 4 aydır devam eden koronavirüs salgın sürecinde bilimsel ve yönetsel işleyişin zayıf kaldığının net olarak görüldüğünü söyledi.





Adıyaman, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından TTB Kovid-19 İzleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala hakkında Bursa Valiliği’nin talebi üzerine “halkı yanlış bilgilendirme ve paniğe yönlendirici” açıklamalar yaptığı iddiası ile soruşturma açılması üzerinde de durdu. Adıyaman, “Bu soruşturmayı açanlar/açtıranlar bilim insanının toplumsal sorumluluğunu yerine getirmesini engelleme, akademik özgürlüğü tanımama, örgütlü bilim insanına saldırma fiillerinde bulunma suçunu işlemiş oluyor. Bunu değerlendirecek hukukçuların olmadığı yerde insanların vicdanlarının olduğunu, olacağını biliyoruz” diye konuştu.





Pala hakkındaki soruşturmanın 21 Temmuz’da Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’nde saat 11.00’de gerçekleştirileceği bilgisini paylaşan Adıyaman, tüm tabip odalarını, hekimleri, akıldan, bilimden ve bilimsel özgürlükten yana olan tüm kesimleri Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü önüne davet etti.





4’üncü ayında Türkiye’de ve dünyada pandemiye ilişkin gelişmelerin yer aldığı raporda öne çıkan bulguları Prof. Dr. Özlem Azap aktardı.





Raporda, dünya çapında yaklaşık iki milyon sağlık çalışanının katıldığı internet bazlı bir araştırmanın ortaya koyduğu verilere göre, sağlık çalışanlarının Kovid-19’a yakalanma riskinin 12 kat fazla olduğuna dikkat çeken Azap, Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’de sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu duruma ilişkin 29 Nisan’dan bu yana yeni veri paylaşılmadığına dikkati çekti.





Prof. Kayıhan Pala ise, Türkiye’de salgının yayılma hızına ilişkin olarak bölgesel farklara dikkat çekti. Pala, salgının yayılma hızının bölge illerde batı bölgelerine göre 12 kat fazla olduğunu ifade etti.





Bu verinin salgınla ilgili olarak sosyal sınıflar üzerinden bir değerlendirme yapma zorunluluğunu ortaya koyduğunu, ayrıca sığınmacılar ve göçmenlerle ilgili olarak Türkiye özelinde çalışma yapılmasına ihtiyaç bulunduğunu belirten Pala, “Salgının yaratacağı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için yurttaşa indirgenmiş sorumluluklar yerine, yurttaş, merkezi hükümet, yerel kurum ve kuruluşların birlikte çaba göstermesi önemli” dedi.





Basın mensuplarının sorularının da yanıtlandığı toplantıda, önümüzdeki süreçte alınması gereken tedbirlere dair öneri ve uyarılar şöyle sıralandı:





“* Salgının birinci dalgası halen sürmektedir ve sonbaharda ortaya çıkacak İnfluenza (grip) salgının etkisiyle birlikte düşünülmelidir. İnfluenza aşıları şimdiden hazırlanmalı ve başta risk grupları olmak üzere ücretsiz yapılması sağlanmalıdır.





* Sağlık çalışanlarının İnfluenza ve Kovid-19 ayrımını tereddüte düşmeden yapabilmeleri için tanı testlerinin artırılması ve ücretsiz olarak temin edilmesi sağlanmalıdır.





* Kişisel koruyucu ekipmanların (KKE) kalitesi ve niteliği artırılmalı, sağlık çalışanlarına standartlara uygun, yeterli KKE sağlanmalı, risk gruplarının maskeye ücretsiz erişmesi sağlanmalıdır.





* Okulların açılması için radikal önlemlere ihtiyaç bulunmaktadır ancak okulların açılacağının duyurulacağı tarihe kadar bunun yapılması mümkün değildir. Konu epidemiyolojik veriler doğrultusunda eğitim emekçileriyle birlikte değerlendirilmelidir.





* Dünya Sağlık Örgütü’nün Türkiye’ye gönderdiğini duyurduğu ekipmanın nerelere dağıtıldığı açıklanmalıdır.”