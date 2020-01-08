Diyarbakır'da kayyım suya yüzde 330 zam yaptı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı’nın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınmasının ardından yerine kayyım olarak atanan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun, 27 Kasım 2019 tarihinde suya fahiş yüzdeliklerle zam yaptığı ortaya çıktı.





Kayyımın oluşturduğu belediye meclisinin kararıyla, metreküpü (1 ton) 2.64 TL olan su fiyatında “basamak sisteme” geçilerek yüzde 35 ile yüzde 330 arasında zam yapıldı.



Yeni tarifeye göre kent merkezinde 15 metreküpe kadar olan kullanım ücreti yüzde 35 zamla 2.64 TL’den 3.55 TL’ye çıkarıldı. 15 metreküpve üzeri kullanım ücreti ise yüzde 103 zamlanarak 2.64 TL’den 5.33 TL’ye çıkarıldı.





İLÇELERDE YÜZDE 330 ZAM





Suya yapılan zam oranları gelir düzeyi düşük olan ilçelere de faklı şekillerde yansıtıldı. Diyarbakır’ın gelişmiş ilçeleri arasında bulunan Ergani, Bismil ve Silvan’da 15 metreküpe kadar su kullanımına yüzde 98 zam yapıldı; 1.77 TL’den 3.5 TL’ye çıkartıldı. 15 metreküp ve üzeri kullanımlar ise yüzde 198 zamlanarak 1.77 TL’den 5.25 TL’ye çıkarıldı.





Çermik, Çüngüş, Dicle, Kulp, Eğil, Lice, Hazro, Hani ve Kocaköy ilçelerinde de 15 metreküpe kadar su kullanımlarında ücret yüzde 100 artırılıp 1.2 TL’den 3.45 TL’ye; 15 metreküp sınırlandırılması geçtiği anda ise yüzde 330 zamla 1.2 TL’den 5.18’e çıkarıldı.Suya yapılan bu zam ile birlikte Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü’nün 200 milyon TL gelir etmesi bekleniyor.





AÇIKLAMA YAPILMADI





Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zamlarla ilgili hiçbir açıklama yapmadı ve yeni zamlı tarifeyi sessiz sedasız yürürlüğe soktu. DİSKİ Genel Müdürlüğü ise 30 Aralık’ta yaptığı açıklamada ihtiyaç sahibi vatandaşlara suyun yüzde 50 indirimli verileceğini duyurmuştu. Diyarbakır Vali Yardımcısı ve DİSKİ Genel Müdür Vekili Ahmet Naci Helvacı imzasıyla yapılan “DİSKİ’den İhtiyaç Sahiplerini Sevindiren Haber” başlıklı açıklamada, şöyle denilmişti: “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü ihtiyaç sahibi vatandaşların içme suyunda yüzde 50 İNDİRİM yaptı.





Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan V. Hasan Basri Güzeloğlu’nun başkanlığında alınan Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.11.2019 tarih ve 340 sayılı kararı ile uygulanacak olan yeni su tarifesine göre fakir ve muhtaç durumda olan vatandaşlarımız 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren içme suyunu yüzde 50 indirimli olarak kullanacaklardır. Alınan bu karar ile Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olmayan 3294 sayılı Kanun kapsamında fakir ve muhtaç durumda olduğu tespit edilen eşi vefat eden kadınlar, 2828 sayılı Kanunda belirlenen öksüz ve yetimler, 2022 sayılı Kanuna göre; 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlar ile Engelli ve muhtaç vatandaşlar 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren içme suyunu yüzde 50 daha ucuza kullanacaklardır.





Ayrıca muhtaç asker ailesi, muhtaç asker çocuğu, şehit yakınları, gazi ve milli sporcular bu indirimden yararlanacaklardır. Aynı zamanda sosyal ve kültürel yaşantımızda önemli bir yeri olan taziye evleri de suyu yüzde 50 indirimli kullanacaklardır. Sayın Valimiz ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan V. Hasan Basri Güzeloğlu’nun iradesi doğrultusunda ilk defa bu kadar geniş kapsamlı yapılan indirim ile 80 bin civarında ihtiyaç sahibinin yüzü gülecektir.”