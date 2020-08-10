Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır'da korkunç patlama /10 Ağustos 2020 23:19

Diyarbakır'da korkunç patlama

Diyarbakır'da mangal sonrası alevlerin tüplere sıçramasının ardından büyük bir patlama yaşandığı bildirildi.

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Diyarbakır’da bir apartmanın teras katında yapılan mangal sonrası mangaldaki alevler piknik tüplerinin üzerine düştü. Aradan bir süre geçtikten sonra piknik tüpleri bomba gibi patlarken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde bulunan Erban Yaşam Kent 1 sitesinde meydana geldi. Sitede bulunan bir blokun en son katındaki teras katında iddiaya göre burada oturan ikamet sahibi evin terasında mangal yaptı. Mangal sırasında kömürden oluşan közler küçük parçalar halinde tezgahın altındaki küçük piknik tüplerinin üzerine düştü. 

Aradan bir süre geçtikten sonra piknik tüplerinden biri patlarken daha sonra oluşan yangın sırasında diğer bir piknik tüpü bomba gibi patladı. Patlama anı cep telefonu kamerasına yansırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alırken, yaşanan patlamada can kaybı ve yaralının olmadığı öğrenildi. 

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmak için inceleme başlattı. 
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