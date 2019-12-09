Diyarbakır'da köy baskınları

Köylülere işkence iddiaları gündemde. Gözaltındakilerle görüşen Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) avukatlarının açıklamasına göre köylüler yüzü yere dönük saatlerce bekletildi, darp edildi, hakarete uğradı. HDP işkence iddialarının araştırılması için Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na başvurdu.







Mezopotamya Haber Ajansı’nın aktardığına göre, ÖHD Diyarbakır Şubesi Eşbaşkanı Halise Dakalı, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şubede tutulan müvekkilleri görüştüğünü belirterek, gözaltına alınma sırasında müvekkillerinin darp ve hakaret edildiğini açıkladı.







Burada tutulan 13 kişiyle görüştüklerini belirten Dakalı, yaşananları şöyle aktardı:





“Askerler sabah 04.00-05.00’da köye gidiyor. Hiçbir şekilde kendilerine bir açıklama yapılmadan, herhangi bir soru sormadan direk işkence ve kötü muameleye maruz kalan köylülere çok ağır küfür ve hakaret ediliyor.





“Birden çok kolluk görevlisi botlarıyla müvekkillerin vücudunda herhangi bir yerini gözetmeksizin, kafa, göğüs, kalça ve bacağına basılıyor. Müvekkillerin birçoğu nefes darlığı yaşıyor.





“Aile üyeleri ve çocukların arama sırasında evin dışına çıkmasına müsaade edilmemiş.“Gözaltına alınan bütün kişilere, ters kelepçe takılmış; çamurda yatırma, soğukta bekletme, yoğun işkence ve kötü muamele gerçekleştirilmiş.





“Evlerdeki aramalar aile bireyleri dışarı çıkartılmadan yaklaşık 6 saat sürmüş. Ev aramalarının neye dayandırıldığı belirtilmeden, ev arama tutanakları ise okutulmadan imzalatılmış.”





Dakalı, gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından müvekkillerinin hastaneye götürüldüğünü öğrendiklerini belirtti.





Müvekkillerinin gördükleri işkence ve kötü muamelenin etkisini üzerlerinden atamadıklarını dikkat çeken Dakalı, müvekkillerinin talepleriyle birlikte şuan tutukları raporlar doğrultusunda işkence ve kötü muameleye ilişkin ÖHD olarak suç duyurusunda bulanacaklarını ve sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.





Avukatların açıklamasına göre gözaltına alınanların isimleri şöyle: İsmet Yıldız, Hakan Yıldız, Mehmet Akyüz, Nahit Toprak, İsmet Akar, İbrahim Çiftçi, Recep Çiftçi, Lokman Çiftçi, Abdulkadir Yağar, Ahmet Doğan, Mahmut Bırak, Ahmet Derse, Fırat Çetin, Zeki Güçlü, Kasım Eken, Abdulkadir Eken, Hogir Eken, Botan Eken, Diyar Eken ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha.