Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır'da ortalık savaş alanına döndü: 3 ölü, 5 yaralı /08 Mart 2025 22:36

Diyarbakır'da ortalık savaş alanına döndü: 3 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada kan aktı. 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

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Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde komşu aileler arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Çıkan taş, sopa ve silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan komşu aileler arasında çıkan tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgada kan aktı. Erdal Başıbüyük, Ercan Başıbüyük ve Ömer Yaman, olay yerinde hayatını kaybetti; Hüseyin Y., Muhammet Y., Efe Y., Yalçın B. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi ise yaralanır.

Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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