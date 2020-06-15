Diyarbakır'da pandemi hastanelerinde yer kalmadı

Normalleşme ile birlikte artan hızlı vaka sayısı, yüksek risk grubunda bulunan sağlıkçılara yönelik riski de artırıyor. Türk Tabipler Birliği (TTB) verilerine göre, pandemi sürecinden itibaren 23 hekim, 43 sağlık çalışan yaşamı yitirirken, 29 Nisan tarihine kadar ise enfekte olan sağlık çalışanı sayısı 7 bin 428’e ulaştı. Ancak bundan sonra Sağlık Bakanlığı ve İl Pandemi Kurulları, TTB ile veri paylaşmayı durdurdu.







Son 45 günde koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı bilgisi bulunmazken, normalleşme süreciyle birlikte Diyarbakır’da koronavirüse yakalanan sağlık çalışanları sayısı 100’den 150’ye yükseldi.





Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi Eşbaşkanı Eşbaşkanı Yıldız Ok Orak sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları anlattı.





Orak, sağlık çalışanındaki yüzde 50’lik artışın nedeninin hükümetin ekonomik kaygılardan kaynaklı hızlı bir şekilde ortaya koyduğu “normalleşme” kararı olduğuna işaret etti. Orak psikolojik baskı altında mesleğini icra eden sağlık çalışanlarının 3 aylık süre boyunca sevdiklerinden uzak ölüm korkusu ile geçirdiğini söyledi.





25 yıllık çalışma hayatının en zorlu sürecini geçirdiğini kaydeden Orak, “Sağlık çalışanlarının durumu kötü. Çok yıpratıcı ve yorucu bir süreç geçiriyoruz. Ama bu 3 ayda vaat edilen hiçbir şey verilmedi. Her gün pozitif sağlık çalışanı sayası artıyor. Yaşamını yitiren oluyor. Hastanede ve evde izolasyonda olanlar var 150 vaka durumu mevcut” diye konuştu.





Sağlık çalışanlarının pandemi hastanesinde değil de ana binada virüse yakalandığını kaydeden Orak, riskin her yerde olduğunu söyledi. Vaat edilen tabandan performans ödemesinin yapılmadığını kaydeden Orak emekçilerin haklarını alamadıklarını söyledi.





Pandemi sürecinin başlangıcında sağlıkçılara destek vermek amacıyla başlatılan alkış kampanyasına değinen Orak, alkış yerine somut bir karşılık talebinde bulunarak, "Alkışın karşılını hiçbir şekilde almadık. Vaat edilen çift maaş ve performans ödemesini alamadık" dedi.





Diyarbakır’da ilan edilen 3 pandemi hastanesinde yatakların dolduğunu hatırlatan Orak, artışın en büyük sebebinin “normalleşme” sürecindeki rehaveti gösterdi.





Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verileri aktardı. Türkiye'de vaka sayılarında artış devam ediyor:





Sağlık çalışanlarının toplum tarafından risk olarak görülmesinden kaynaklı bir yıpranma ile karşı karşıya kalındığını belirten Orak, “Zaten burada çok yoruluyoruz. Hepimizin psikolojisi bozulmuş durumda. Çoğumuz anneyiz. Çocuklarımıza bakan bakıcılar bizi risk olarak gördükleri için çocuklara bakmak istemeyip işten ayrıldı. Bunu çok sayıda sağlık çalışanı yaşadı. Akrabalarımız da bize mesafeli yaklaşıyor. SES olarak psikolojik danışma açtık. Birçok arkadaşımız buraya başvuruyoruz” ifadelerini kullandı.