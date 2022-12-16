Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı: 9 yaralı, 5 gözaltı

Diyarbakır-Mardin karayolunda, göreve giden polisleri taşıyan servisin geçişi sırasında yol kenarına park etmiş bir araçta patlama meydana geldi.





İçişleri Bakanı Soylu "olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alındı" açıklamasını yaptı.





İlerleyen saatlerde gözaltı sayısı beşe yükseldi.





Olay yerine giden Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, saldırının kiralık bir araçla yapıldığını belirtti; "Sabah 5:10 sularında çevik kuvvet otobüsü göreve giderken park etmiş bir araç patlatılarak saldırı yapılmıştır. Sekiz polis, bir sivil arkadaşımız tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi, yedisi taburcu edildi, diğer ikisi de kısa sürede taburcu olacaktır" dedi.





Vali Su, saldırının kiralık araçla yapıldığını, aracı kiralayan kişinin ve patlama sonrası bu kişiyi götüren taksi şoförünün Lice kırsalında gözaltına alındığını da belirtti.