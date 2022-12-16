Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı: Yaralılar var! /16 Aralık 2022 11:39

Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı: Yaralılar var!

Diyarbakır Mardin yolu üzeri canlı hayvan borsası yanında yolun sağ tarafına park etmiş halde bekleyen bombalı araç, polis çevik kuvvet aracının geçtiği sırada patlatıldı. Yaralıların olduğu öğrenildi. 112, İtfaiye ve özel harekat olay yerine sevk edildi.

SHABER3.COM

Sabahın erken saatlerinde Diyarbakır'dan gelen haber Türkiye'yi sarstı. Diyarbakır Mardin yolu üzerinde park etmiş halde bekleyen bombalı araç patlatıldı. Polisin geçtiği sırada patlatılan bomba sonucunda yaralıların olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

8 POLİS YARALANDI

Hain saldırı sonucunda 8 polisin yaralandığı ifade edilirken ilk müdahalenin ardından yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Bölgede ekipler çalışmalarına devam ederken aracın içinde bomba olduğu söylendiği ifade edildi. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü bölgeye giderek bilgi alırken çevrede ise geniş güvenlik önlemi alındı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

İhlas Haber Ajansı Muhabiri Murat Başal, bombalı saldırıda yaralanan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Hain saldırıyı kimin gerçekleştirdiği ise şuan bilinmiyor. Bombalı saldırıda kullanılan aracın kiralık olduğu söylenirken ekiplerin bölgedeki hummalı çalışması ise sürüyor.

FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. Koca'nın açıklaması şöyle oldu:

"Diyarbakır’da polislerimizi taşıyan servis aracının yanında başka bir aracın patlaması sonucu 8 polisimiz yaralanmıştır. Görevlendirilen ambulanslarla hastanelere nakledilen yaralılarımızın genel durumları iyi. Çok geçmiş olsun."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı: Yaralılar... Sonraki Haber >>

Dövizleri düşüren kurye 84 bin euroyu kaybetti!

Dövizleri düşüren kurye 84 bin euroyu kaybetti!

Dev akvaryum patladı ortalık savaş alanına döndü

Dev akvaryum patladı ortalık savaş alanına döndü

Ekrem İmamoğlu’nun mahkemenin kararını öğrendiği an

Ekrem İmamoğlu’nun mahkemenin kararını öğrendiği an

Enes Kanter, Vatikan'da Papa ile görüştü

Enes Kanter, Vatikan'da Papa ile görüştü

Adınız ak olacağına alnınız ak olsaydı

Adınız ak olacağına alnınız ak olsaydı

Davutoğlu: 1998'de hangi değerler için Saraçhane'deysem, bugün de aynı değerler için buradayım

Davutoğlu: 1998'de hangi değerler için Saraçhane'deysem, bugün de aynı değerler için buradayım

6 yaşındaki çocuğa istismar davası: Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı

6 yaşındaki çocuğa istismar davası: Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı

İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de büyük bir kalabalık toplandı

İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de büyük bir kalabalık toplandı

Ekrem İmamoğlu'na tribünlerden destek

Ekrem İmamoğlu'na tribünlerden destek

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na videolu destek: Aklınızı başınıza alın!

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na videolu destek: Aklınızı başınıza alın!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:28:02