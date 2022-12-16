Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı: Yaralılar var!

8 POLİS YARALANDI
Hain saldırı sonucunda 8 polisin yaralandığı ifade edilirken ilk müdahalenin ardından yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Bölgede ekipler çalışmalarına devam ederken aracın içinde bomba olduğu söylendiği ifade edildi. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü bölgeye giderek bilgi alırken çevrede ise geniş güvenlik önlemi alındı.
YARALILARIN DURUMU İYİ
İhlas Haber Ajansı Muhabiri Murat Başal, bombalı saldırıda yaralanan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Hain saldırıyı kimin gerçekleştirdiği ise şuan bilinmiyor. Bombalı saldırıda kullanılan aracın kiralık olduğu söylenirken ekiplerin bölgedeki hummalı çalışması ise sürüyor.
FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. Koca'nın açıklaması şöyle oldu:
"Diyarbakır’da polislerimizi taşıyan servis aracının yanında başka bir aracın patlaması sonucu 8 polisimiz yaralanmıştır. Görevlendirilen ambulanslarla hastanelere nakledilen yaralılarımızın genel durumları iyi. Çok geçmiş olsun."