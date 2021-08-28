Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır'da skandal olay /28 Ağustos 2021 13:26

Diyarbakır'da skandal olay

Diyarbakır’da Ermeni Protestan Kilisesi kütüphane olarak Kültür Bakanlığı’na kiralandı. Ermeni Protestan Cemaati’nin dini önderi Gedikpaşa Protestan Kilisesi Vakfı Başkanı Krikor Ağabaloğlu video çekerek karara tepki gösterdi: “Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden içeri girerken vakıf duası ve vakıf bedduasını görürsünüz. Beddua almayın dua alın.”

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 "HER İNSANIN İBADET ETME HAKKI VARDIR"

 Kararı kınadıklarını ve kabul etmeyeceklerini belirten Ağabaloğlu şunları söyledi “Bizim için büyük bir yaradır. Bize büyük bir sıkıntı veriyor. Hüzün duyuyoruz. Çünkü devletimizin bunu düşünmesi lazım. Her insanın ibadet etmek hakkı vardır. Orası bir cemaat malıdır. Ermeni Protestan cemaatinin malıdır. 

Protestan kilisenin ruhani başkanı olarak ben daha önce de bu yerin bize verilmesi talebinde bulundum. Daha önce de kaymakamlığa verilmişti.Düşünebiliyor musunuz? Bir kilise var, bir cemaat var. O cemaate verilmiyor, kilise olarak hizmet etmesi uygun görülmüyor. Değişik amaçlarla kullanılması için değişik kesimlere veriliyor. Bunu ne dinen ne de ahlaken uygun görebiliriz. Kınıyoruz. Bu yerin cemaatimize teslim edilmesini talep ettik. Talebimizde de ısrarcıyız. Bize geri verilmeli.“

"DEVLETE İYİ NİYETLE TESLİM EDİLDİ"

“1983’te şartlar uygun olmadığı, terör yoğun olduğu dönemlerde oranın yetkilileri devlete iyi niyetle teslim etmişler ve ‘Malımızı biz koruyamayacağız, siz koruyun’ demişler. Hata mı yapmışlar? Şimdi devlet de ‘Madem bize verildi mal bizimdir’ diyor ve bize tahsis etmek, kiraya vermek istiyor. Ya da başka amaçlarla kullanmak istiyor.“

"BEDDUA ALMAYIN"

“Yapılacak en ahlaki olan şey, bu gibi kararlardan vazgeçilmeli cemaate geri verilmeli. Çünkü orası vakıf malıdır. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden içeri girerken vakıf duası ve vakıf bedduasını görürsünüz. Beddua almayın dua alın ve vakfın malını sahiplerine verin ki onlar da orada kendi dini vecibelerini yerine getirsinler. Buna karşı elimizden gelen hukuki mücadeleyi de sürdüreceğiz.”

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