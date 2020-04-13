Diyarbakır'da tepki çeken olay

HDP Milletvekili Semra Güzel olayı Meclis gündemine taşıdı. Güzel, “El, yüz temizliğinin salgınla mücadele noktasında oldukça önemli olduğu göz önüne alındığında bu dezenfektanların kullanılmasının halk sağlığı açısından bir skandal olduğu aşikardır” dedi.







Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplu yaşam alanlarına, kamu ve özel kuruluşlara el dezenfekte üniteleri yerleştirdi. Dicle Üniversitesi Hastaneleri, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, havalimanı, otogar, İŞKUR binaları, Kredi Yurtlar Kurumu yurtları, PTT şubeleri başta olmak üzere kentte hizmet veren tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlara bırakılan dezenfektanların sahte olduğu ortaya çıktı.





Belediyenin ürünlerini dağıtımı yaptığı “Aseptoman %72” isimli dezenfektanların Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilen ürünün taklidi olduğu belirlendi. Bunun üzerine Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ilgililer hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.





Konuyu Meclis gündemine taşıyan HDP Milletvekili Semra Güzel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:





“Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sahte dezenfektanların alımını ne zaman gerçekleştirmiştir? Sahte dezenfektanları satan firmaya ne kadar ödeme yapılmıştır?





Sahte dezenfektanların alımında belediyeden kimler görevlendirilmiştir? Bu görevliler hakkında başlatılmış bir soruşturma mevcut mudur?





Belediye halk sağlığı ile ilgili ürünleri satın alırken hangi uzman ekip ile çalışmaktadır? Böyle bir uzman ekip Belediye bünyesinde bulunmakta mıdır?





Alınan dezenfektanların güvenilirliği kontrol edilmiyorsa hangi kıstas üzerinden firmaya güvenilerek bu ürünler satın alınmıştır?





Yüz binlerce insanın sağlığını tehdit eden sahte dezenfektan olayına dair Belediye yönetimine açılmış bir soruşturma var mıdır?





Sahte dezenfektanların alımından neden sadece Sağlık İşleri Daire Başkanı sorumlu tutulmuştur? Belediye yönetiminin tümü halk sağlığını tehdit eden bu uygulama yüzünden sorumlu görülerek görevlerinden alınacaklar mıdır?”