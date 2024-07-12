Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır'da Türkan Elçi'ye ait kafeye bombalı ve silahlı saldırı /12 Temmuz 2024 09:29

Diyarbakır'da Türkan Elçi'ye ait kafeye bombalı ve silahlı saldırı

Diyarbakır'da öldürülen Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi'ye ait kafeye bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan saldırıda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde dün gece saatlerinde 2 kafeye saldırı düzenlendi. Saldırılar, 28 Kasım 2015’te öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi'ye ait 'Karga' kafe ile yanındaki 'Hevş' isimli kafeyi hedef aldı. Her iki kafe de ses bombası ve silahlarla saldırıya uğradı.

Güneydoğu Ekspres'te yer alan habere göre, yaşanan saldırıda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Kafe sahiplerinin ise saldırı öncesi tehdit edildikleri öğrenildi. Hevş kafenin sahibi Bahoz Damlayıcı tehdit aldığını belirterek durumu polise bildirdiğini ancak herhangi bir tedbir alınmadığını söyledi.

Saldırı sonrası polisler olay yerinde incelemelerde bulundu.
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