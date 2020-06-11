Diyarbakır'da virüs vakaları hızla artıyor

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'da son 3-4 gündür vaka sayısının yükseliş içinde olduğunu açıklamasının ardından TTB Merkez Konsey üyesi Halis Yerlikaya, da kentte vaka sayısının bin 500’e yükseldiğini bildirdi.







Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul, Ankara ve İzmir’de vaka sayılarında düşüş, Diyarbakır ve çevre kentlerde ise yükseliş yaşandığını açıklamış, ancak verileri paylaşmamıştı.





Rudaw'ın aktardığına göre Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Daha önce günde 3-5 arasında olan vaka sayısı son günlerde hızla arttı.





Son 10 gün içinde 350 yeni vaka hastaneye yatırılırken, 550 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca önceki günden itibaren kentte maskesiz sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı.





Öte yandan koronavirüs hastalarının tedavi edildiği Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs şüphesi ile hastaneye başvuruların yoğunlaştığı görüldü.





Hükümetin “normalleşme” adımları ile vaka sayısında yaşanan hızlı artışın dikkat çektiği Diyarbakır’da yaklaşık 24 bin kişinin karantina altında tutulduğu belirtiliyor.





Mezopotamya Ajansı’na konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey üyesi Halis Yerlikaya, Diyarbakır’da vaka sayısının ‘normalleşme’ sonrası bin 500’e yaklaştığını söyledi.





Yerlikaya, şöyle dedi:





“Son bir haftada yaşanan hızlı artışla birlikte 900 olan vaka şimdilerde bin 500’e yaklaşmış durumda. Diyarbakır, bölgede vaka sayısının en çok olduğu il olmuş durumda. Çok endişeliyiz. Alarm zilleri çalıyor şu anda."





Vaka sayısındaki hızlı artışın “ikinci dalga” olarak değerlendirilemeyeceğini de söyleyen Yerlikaya, “Şu an yaşadığımız birinci dalganın içindeki piklerdir. İkinci dalgayı sonbahara doğru bekliyoruz. Virüsün etkisinin azaldığına ilişkin bir veri elimizde yok” dedi.





Virüse karşı ilaç geliştirilmeden tehlikenin geçmesinin mümkün olmadığını dile getiren TTB üyesi Yerlikaya, şöyle devam etti:





“Eğer önlem alınmazsa virüs felaket haline gelebilir. Virüs daha bitmedi. Arkamda gördüğünüz hastanede daha yeni doğum yapmış makineye bağlı 29 yaşındaki kadında virüs tespit edildi. Dolayısıyla herkesin üstüne düşeni yapması gerekiyor. Her an hepimizi tehlike altındayız.”





Salgının başlangıcından beri Diyarbakır’da 50’ye yakın kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Yerlikaya, “Ancak vaka sayısındaki kronik hasta sayısına bağlı olarak yeni ölümler yaşanabilir. Rehavete kapılmayalım, maske, fiziksel mesafe ve hijyene dikkat edelim. Basit ama etki alanı güçlü olan adımlar bunlar. Bunları gözden kaçırmayalım” uyarısında bulundu.