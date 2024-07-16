Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakırlı Ramazan hoca cinayeti davasında karar çıktı /16 Temmuz 2024 16:12

Diyarbakırlı Ramazan hoca cinayeti davasında karar çıktı

Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak öldüren 24 yaşındaki tutuklu sanık Erkan Baykut, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

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İstanbul Fatih'te, sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i, 31 Ocak'ta işlettiği çay ocağında bıçaklayarak öldüren 24 yaşındaki tutuklu sanık Erkan Baykut'un, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanmasına bugün İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

"RUHUMU ŞEYTANA SATMAYA ÇALIŞTI"

Sanın Erkan Baykut, önceki savunmasında pişman olduğunu belirttiğini söyleyerek, "Ramazan Pişkin'i ben başkası zannettiğim için planlayarak öldürdüm. Afgan uyruklu Saboor Muradi olduğunu düşündüm. Kendisi beni 17 yaşında uyuşturucuya bulaştırmıştı ve anlatılmayacak kötü şeyler yaptırdı. Ruhumu şeytana satmaya çalıştı. Mason örgütü illuminati çetesi. Bundan dolayı psikolojim iyi değildir. Ailesine karşı mahcubum' diye konuştu.

"AİLE BİREYLERİ TANIK OLARAK DİNLENSİN"

Sanık Erkan Baykut'un avukatının esasa ilişkin yaptığı savunmada müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını savunarak, bu hususta adli tıp kurulu raporu alınması gerektiğini söyleyerek, sanığın aile bireylerinin tabık olarak dinlenmelerini talep etti.

"MASUM BİR İNSAN OLDUĞUNUN FARKINDAYIM"

Mahkeme, sanığa avukatının taleplerine katılıp katılmadığını sordu. Sanık Baykut, "Beni azmettiren olsaydı bunu devletten saklamazdım" dedi. Sanık son sözünde ise "Ramazan Pişkin'in masum bir insan olduğunun farkındayım. İslam için mücadele eden bir insan olduğunun farkındayım. Pişmanım" dedi.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Baykut'u 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme, yargılama aşamasında sanığın herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermediğini belirterek, cezasa herhangi bir indirim uygulamadı.
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