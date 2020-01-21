SAMANYOLUHABER- Katar'ın milli bankası QNB tarafından satın alınan Finansbank'ın Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören hisse senetleri adeta uçuyor.





Finansbank ve iştiraklerinin değer artışı yatırımcıları şaşırtmaya devam ediyor.





Finansbank'ın leasing /kiralama şirketi QNB Finansal Kiralama AŞ'nin hisse değeri 26 Ağustos 2019’da 4 lirayken, bugün ise 238 liraya çıktı. Son 5 ayda hisse fiyatı 59 kat yükseldi.





BORSA 217 MİLYAR DOLAR, QNB FİNANSBANK 44 MİLYAR DOLAR!





İş Yatırım’dan Halil Barışkan izahe muhtaç yükselişe dikkati çekerek, “Borsa İstanbul'un piyasa değeri 217 milyar dolar. Bunun yüzde 20'si sadece 44 milyar dolar ile QNBFB. Diyeceklerim bu kadar." değerlendirmesinde bulundu.





Uzmanlar hisse senedinin kamu bankaları ve Varlık Fonu marifeti ile şişirildiğini iddia ediyor,





Hüsnü Özyeğin'in 1987 yılında kurduğu Finansbank 2006 yılında Yunanistan'ın milli bankası National Bank of Greece (NBG) tarafından satın alınmıştı. NBG, Finansbank'ın yüzde 43 hissesi için 2,3 milyar dolar ödemişti.





HÜSNÜ ÖZYEĞİN, YUNANİSTAN'A SATARAK EN ZENGİNLER LİSTESİNE GİRMİŞTİ





Satıştan elde ettiği gelir sayesinde işadamı Hüsnü Özyeğin, Forbes Türkiye Zenginler Listesi'nde ilk 5 arasına girmişti.







10 yıl sonra Finansbank'ın tamamı körfez sermayeli Qatar National Bank'a (QNB) satıldı. Finansbank halka açık olmadığı için satış bedeli hakkında açıklama yapılmadı.





Finansbank; Türkiye genelinde 620’den fazla şubesi, 12 binin üzerindeki çalışanı ile 5,3 milyonun üzerinde müşteriye hizmet veriyor.

QNB Finansbank Finansal Kiralama AŞ'nin değer artıcı baş döndürüyor.





PİYASA DEĞERİ SON İKİ AYDA YÜZDE 400'TEN FAZLA ARTTI





Bloomberg’ün haberine göre QNB Finansbank'ın da piyasa değeri borsanın tamamının yüzde 20'sine yaklaştı.







QNB Finansbank'ın hisseleri 2019 yılı kasım ayı sonundan bu yana yüzde 400'ün üzerinde yükseliş kaydederek 90 TL'ye yaklaştı.





Bankanın hisse senetleri 2019 yılı kasım ayı sonunda 20 TL altında, aralık sonunda 25 TL civarındaydı.

Halihazırda 89,35 TL'den işlem gören QNB Finansbank, yıl başından bu yana yüzde 138 yükseliş kaydetti.





Yüzde 99,88 hissesine QNB'nin sahip olduğu bankanın halka açıklık oranı sadece yüzde 0,12 seviyesinde. Bankacılık endeksindeki ağırlığı ise yüzde 0,71.





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