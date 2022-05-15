Moskova yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sonrasında mevcut tehdit riski ile birlikte NATO'ya üye olma adımlarının atıldığı Finlandiya ve İsveç'le ilgili Türkiye cephesinden olumlu bir yaklaşım gelmemişti.





Konuyla ilişikin bir açıklama yaptığı belirtilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Diyelim ki NATO'ya üye oldular, terör örgütlerine yardım edip etmeyecekleri konusunda herhangi bir garanti yok. Burada kesin güvenlik garantilerinin olması lazım." ifadelerini kullandığı aktarıldı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle: Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:

"Finlandiya ile İsveç'in PKK ve YPG terör örgütleriyle ve mensuplarıyla yaptıkları görüşmeler ve özellikle İsveç'in silah yardımı yapmasıyla birlikte tüm rahatsız olduğumuz konuları açık şekilde sergiledik. Bunları fotoğraflar ve belgelerle müttefiklerimize de anlattık.Bizim endişelerimiz gayet meşrudur. NATO'nun genişlemesine karşı değiliz, ancak terör örgütlerine destek veren ülkelerin NATO'ya üye olmaması gerekir. NATO üyesi olup, terör örgütlerine destek verenlere karşı da tutumumuz aynıdır.NATO'ya üye olacak ülkelerin (Türkiye'ye yönelik) ihracat izinleri konusunda kısıtlamaları, kabul edilecek bir durum değil.Ukrayna'daki insani durum giderek kötüleşiyor. Bir an önce ateşkese ulaşılması için sarf ettiğimiz çabalar ortada. Ayrıca NATO'nun güvenlik anlayışında, ortak bir saygı çerçevesi mutlaka yer almalıdır. Savaşın sonlandırılması için çaba sarf edilmesi gerekiyor.PKK'yı terör örgütü olarak gördüklerini ve bu tutumlarının devam edeceğini söylediler. PKK kamplarında eğitilmiş teröristler var. Terörist başı Öcalan ile birlikte olduklarını gösteren fotoğraflar var. Diğer konularda da sizin endişelerinizi gidermek için bir çalışma yapalım önerisi geldi.İsveç tarafının açıklamaları yapıcı değil, tam tersine provoke edici. Finlandiya tarafı temkinli ve bizim tutumumuza da saygı gösteriyorlar. Fakat, aynı şeyi İsveç tarafında görmüyoruz. Biz İsveç'te devlet yetkilileriyle görüşürken, YPG/PKK'lılar orada toplantılar yapıyordu. İsveç'in, NATO'ya üyelikle ilgili girişimlerin başlamasından sonra YPG/PKK'nın sözde liderini, İsveç Savunma ve Dışişleri bakanları kabul etti.'Sadece PKK terör listesindedir' diye bizi geçiştiremeyeceklerini taraflara ilettik. Türk milletinin ikna edilmesi gerektiğini söyledik. Biz, halkımızdan bağımsız politika izlemiyoruz. Terör, siyaset üstü bir konudur.(Finlandiya ve İsveç) Diyelim ki NATO'ya üye oldular, terör örgütlerine yardım edip etmeyecekleri konusunda herhangi bir garanti yok. Burada kesin güvenlik garantilerinin olması lazım. Danimarka bile PKK iltisaklı kanalları kapattı.