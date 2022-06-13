Samanyolu Haber /Ekonomi / Dizel araçlara kontak kapattıracak büyük zam geliyor /13 Haziran 2022 10:30

Dizel araçlara kontak kapattıracak büyük zam geliyor

Benzin ve LPG'den sonra sıra motorin zammına geldi. Motorin bu gece yarısından sonra 2.60 kuruş zamlanacak. Motorin böylece tek celsede 2,18 TL ile zam rekoru kıran benzini de geride bırakacak.

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Paramedya'nın haberine göre, Brent petrolün fiyatının düşmeye başlamasıyla dünyada benzin ve motorin fiyatları da inmeye başladı. Türkiye'de ise akaryakıta zam üstüne zam yapılıyor. Motorin, tek celsede 2,18 TL ile zam rekoru kıran benzini de geride bırakacak.

Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi’nin (TÜPRAŞ) rafineri çıkış fiyatındaki artış sebebiyle akaryakıt dağıtım firmalarında motorinin litre fiyatına 2,60 TL zam hazırlığı var.

MOTORİNİN FİYATI 30 TL’Yİ AŞACAK

14 Haziran Salı 00.01’den itibaren geçerli olacak zamlı tarife ile İstanbul’un Avrupa yakasında motorinin litresi 27,84 TL’den 30,44 TL’ye yükselecek.

Motorin Ankara’da 30,55 TL’ye, Ankara’da 30,56 TL’den satılacak. Motorin litre fiyatı Adıyaman’da 30,78 TL’ye, Hakkari’de 31,02 TL’ye çıkacak.

Petrol fiyatı ile döviz kurlarının seyrine bağlı olarak zam tutarı azaltılabildiği gibi artırılabiliyor.

BENZİNİN LİTRE FİYATI DA 28 LİRAYI GEÇTİ

11 Haziran Cumartesi saat 00.01’den itibaren geçerli olacak zamlı tarife ile benzinin litre fiyatı İstanbul’un Avrupa yakasında 28,44 TL’ye, Ankara’da 28,54 TL’ye, İzmir’de 28,55 TL’ye yükseldi.

55 kuruş zam gelen otogazın litre fiyatı ise, İstanbul’un Avrupa yakasında 12,42 TL’ye çıktı.

Benzine 27 Mayıs’ta 1,42 TL, 2 Haziran’da 1,22 TL olmak üzere bir hafta içinde toplam 2,64 TL zam gelmişti. Motorinin litresi ise aynı dönemde 2,84 TL artmıştı. Motorinin satış fiyatı pek çok şehirde 28 TL’yi geçti.

Son 6 ayda benzin fiyatı yüzde 200’den fazla arttı. Motorine gelen zam oranı ise, yüzde 286’yı buldu.

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