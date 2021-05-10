Samanyolu Haber /Ekonomi / Dizel düştü, elektrikli ve hibrit araç satışlarında büyük artış kaydedildi /10 Mayıs 2021 12:16

Dizel düştü, elektrikli ve hibrit araç satışlarında büyük artış kaydedildi

Türkiye'de bu yılın ilk 4 ayında 2020'nin aynı dönemine göre, dizel motorlu otomobil satışları yüzde 10.3 gerilerken, elektrikli ve hibrit otomobil satışları yüzde 200'ün üzerinde artış kaydetti.

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Nisan 2021'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 72.4 büyüyerek 260 bin 148 oldu.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 68.7 artışla 204 bin 839 ve hafif ticari araç satışları yüzde 88.1 yükselişle 55 bin 309 olarak kayıtlara geçti.

Nisan sonu itibarıyla otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, dünya genelinde artık yavaş yavaş üretimi azaltılan ve ileride üretimi tamamen durdurulması planlanan dizel motorlu otomobil satışlarının gerilemesi dikkati çekti.

Üreticilerin geçmiş yıllara kıyasla daha az dizel motorlu aracı piyasaya sunması da dizel satışlardaki azalışta önemli etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.

Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen hibrit ve elektrikli otomobillerin satışları da son dönemlerde olduğu gibi artmaya devam etti.

Dizel satışları azalışa rağmen ikinci sırada

Ocak-nisan döneminde benzinli otomobiller 131 bin 463 adetlik satışla ilk sırada yer aldı. Dizel otomobil satışları ise 48 bin 417 oldu.

Hibrit otomobil satışı 15 bin 101'e ulaşırken, oto gazlı otomobil satışları 9 bin 414 ve elektrikli otomobil satışı da 444 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın nisan sonu itibarıyla 58 bin 142 benzinli, 54 bin 3 dizel, 5 bin 361 oto gazlı, 3 bin 834 hibrit ve 115 elektrikli otomobil satışı yapılmıştı.

Böylece benzinli otomobil satışları nisan sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 126.1 ve oto gazlı otomobil satışları yüzde 75.6 artarken, dizel otomobil satışları yüzde 10.3 geriledi.

Hibrit otomobil satışları yüzde 293.9 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 286.1 artış gösterdi. Bu artış oranının yüksek olması, Ocak-Nisan 2020 döneminde hibrit ve elektrikli otomobil satış adetlerinin görece düşük seviyelerde gerçekleşmesinden kaynaklandı.

Hibrit ve elektrikli otomobilin payı arttı

Geçen yılın ilk 4 ayında yüzde 44.5 olan dizel otomobillerin satışlardan aldığı pay, 2021'in aynı döneminde yüzde 23.6'ya geriledi.

Benzinli otomobillerin payı, bu dönemde yüzde 47.9'dan yüzde 64.2'ye ve oto gazlı otomobillerin payı yüzde 4.4'ten yüzde 4.6'ya yükseldi. Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0.1'den yüzde 0.2'ye ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 3.2'den yüzde 7.4'e çıktı.

Ocak-nisan dönemi verileri, elektrikli ve hibrit otomobillerin satışında artış trendinin sürmesine karşın dünyada da henüz yeni yaygınlaşan elektrikli ve hibrit otomobillerin, Türkiye otomobil pazarından aldığı payın henüz düşük seviyelerde olduğuna ve yakın zamanda elektrikli otomobillerdeki ÖTV artışının satışlarda aşağı yönlü bir etki yapmadığına işaret etti.

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