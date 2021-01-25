Samanyolu Haber /Gündem / Dizi oyuncusu sahte içkiden hayatını kaybetti /25 Ocak 2021 13:42

Dizi oyuncusu sahte içkiden hayatını kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde oturan dizi oyuncusu Ercan Yalçıntaş, sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Daha önce Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) alkol tedavisi gördüğü öğrenilen Yalçıntaş, en son dün öğle saatlerinde alt katında oturan amcası tarafından görüldü. Dün akşam saatlerinden beri ailesinin haber alamadığı Yalçıntaş için annesi eve geldi. İçeri giren anne, oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. Ekiplere haber verilmesi üzerine doktorların yaptığı inceleme sonucu Yalçıntaş'ın sahte içkiden öldüğü tespit edildi.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olduğu öğrenilen Yalçıntaş, “Arka Sokaklar, Payitaht, Eve Dönüş, Vatanım Sensin, Türkân” gibi dizilerde rol aldı. Ayrıca birçok tiyatro oyununda da sahne alan Yalçıntaş’ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

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