Dizi setlerinde artan Covid-19 vakaları Meclis gündeminde: Bakanlık ne yapıyor?

CHP milletvekili Sera Kadıgil, dizi setlerinde artan Covid-19 vakalarıyla ilgili Meclis'te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle iki ayrı soru önergesi verdi.

Saygı ve Mavera dizi setlerinde corona vakalarının çıkmasına rağmen herhangi bir önlem alınmadan emekçilerin çalıştırılmasına yönelik Bakanlığın ne yaptığını soran Kadıgil, işveren pozisyonunda olan kanalların pandemiye rağmen emekçilerin hayatını hiçe sayarak çekimlere yeterli tedbirler alınmadan devam etmesini eleştirdi.

Kadıgil, “Kanalların ve yapım şirketlerinin pandemi sürecindeki yükümlülüklerinin denetimine yönelik bir çalışmanız var mıdır? Bugüne dek kaç dizi seti denetlenmiştir? Denetimler sonucunda herhangi bir cezai yaptırım uygulanmış mıdır?” diye sordu.





Dizi sektöründe pandemiden önce de 20 saatlere varan, yasal çalışma saatlerinin çok üzerinde mesailer yapıldığının altını çizen Kadıgil “İnsanlık dışı çalışma saatlerinin uygulandığı dizi sektörü için en azından pandemi döneminde herhangi bir önlem alınacak mıdır? Çalışma saatlerinin yasal sınırlara çekilmesi için Bakanlığınız tarafından nasıl bir çalışma yürütülmektedir?” sorularının da yanıtını istedi.





Pandemi sürecinde işsizlik fonu, kısa çalışma ödeneği ya da ücretli izin gibi uygulamalardan yararlanamayan ve çalışamayan dizi sektörü emekçilerinin zor günler geçirdiğini belirten Kadıgil, “Biz diziler 80-90 dakikaya çıktığında Yerli Dizi Yersiz Uzun diyerek eylemler yapmıştık. Bugün bu süreler 120 hatta 150 dakikalara dayanmış durumda. Haftada 150 dakikalık dizileri yetiştirme zorunluluğuyla iş hukukuna hatta insan haklarına aykırı uzun çalışma saatlerine mahkum edilen emekçilerinden şimdi de hayatlarını tamamiyle hiçe sayması bekleniyor" dedi.





'Ya koronadan öleceksin ya açlıktan'

Son olarak yapımcılığını Es Film'in üstlendiği “Mavera” projesinin setinde Covid-19 vakalarının ortaya çıkmasına rağmen çekimlere ara verilmediğinin ortaya çıktığını hatırlatan Kadıgil "Her geçen gün bu ve benzeri olaylar kamuoyunun bilgisine yansırken Bakanlığın ne yaptığına, nasıl bir önlem aldığına dair ise bilgimiz yok. İktidar, pek çok sektörde olduğu gibi dizi sektörü emekçilerine de 'Ya kölelik koşullarında çalışarak coronadan öleceksin, ya da açlıktan. Tercih sizin!' dedi” ifadelerini kullandı.





Pandemi dönemi boyunca birçok ülkenin kültür-sanat alanına yönelik milyonlarca dolarlık yardımda bulunduğunu belirten Kadıgil, Türkiye’de ise iktidarın tüm tiyatrolar için ayırdığı toplam desteğin Saray’ın izleyicisiz konserlerine verilen paranın yarısı kadar olduğunu kaydetti. Kadıgil bu süreçte işsizlik fonu, kısa çalışma ödeneği ya da ücretli izin gibi uygulamalardan yararlanamayan ve çalışamayan tiyatroculara, müzisyenlere ve diğer fikir ve sanat emekçilerine dişe dokunur tek bir ekonomik yardım yapılmadığını ifade etti.





Verilen iki ayrı soru önergesinde Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un şu soruları yanıtlaması istendi:





"Son olarak yapımcılığını Es Filmin üstlendiği 'Mavera' projesinin setinde, Covid 19 vakalarının ortaya çıkmasına rağmen çekimlere ara verilmediği ortaya çıkmıştır.





Bu bağlamda;





1- Mavera projesinin setinde kaç Covid 19 vakası çıkmıştır?





2- Covid 19 belirtisi gösteren çalışanın test sonucunun beklenmesine gerek duyulmadan çalışmalara devam edildiği iddiasına yönelik herhangi bir araştırma yapılmış mıdır?





3- Bugüne dek kaç dizi, film, reklam setinde corona vakasına rastlanmış ve kaç kişide Covid 19 çıkmıştır?





4- Pandemi sürecinde çalışma hayatına yönelik olarak önlemler benzeri herhangi bir önlem uzun çalışma saatlerinin uygulandığı dizi sektörü için de alınacak mıdır? Çalışma saatlerinin yasal sınırlara çekilmesi için Bakanlığınız tarafından nasıl bir çalışma yürütülmektedir?





5- İşveren pozisyonunda bulunan yapım şirketlerinin pandemi sürecindeki yükümlülüklerinin denetimine yönelik bir çalışmanız var mıdır? Bugüne dek kaç dizi seti denetlenmiştir? Denetimler sonucunda herhangi bir cezai yaptırım uygulanmış mıdır?





6- Pandemi sürecinde işsizlik fonu, kısa çalışma ödeneği ya da ücretli izin gibi uygulamalardan yararlanamayan ve çalışamayan sektör emekçilerine ilişkin herhangi bir ekonomik yardım paketi uygulanmış mıdır? Dizi sektörü emekçilerinin mağduriyetlerini gidermek için bir çalışma mevcut mudur?"





"Son olarak yapımcılığını İnter Medya tarafından yürütülen Saygı dizi filminin set ekibinde çalışan iki kişide Corona virüs çıktığı bilgisi kamuoyuna yansımıştır.





Bu bağlamda;





1- Bugüne dek kaç dizi setinde ve kaç kişide corona virüs vakasına rastlanmıştır?





2- Pandemi sürecinde çalışma hayatına yönelik olarak önlemler benzeri herhangi bir önlem uzun çalışma saatlerinin uygulandığı dizi sektörü için de alınacak mıdır? Çalışma saatlerinin yasal sınırlara çekilmesi için Bakanlığınız tarafından nasıl bir çalışma yürütülmektedir?





3- İşveren pozisyonunda bulunan yapım şirketlerinin pandemi sürecindeki yükümlülüklerinin denetimine yönelik bir çalışmanız var mıdır? Bugüne dek kaç dizi seti denetlenmiştir? Denetimler sonucunda herhangi bir cezai yaptırım uygulanmış mıdır?





4- Pandemi sürecinde işsizlik fonu, kısa çalışma ödeneği ya da ücretli izin gibi uygulamalardan yararlanamayan ve çalışamayan dizi sektörü emekçilerine ilişkin herhangi bir ekonomik yardım paketi uygulanmış mıdır? Dizi sektörü emekçilerinin mağduriyetlerini gidermek için bir çalışma mevcut mudur?"